Ilary Blasi trasloca a Milano con i figli dopo la separazione da Francesco Totti: c’entra Silvia Toffanin

Dopo la separazione da Francesco Totti, nel futuro di Ilary Blasi potrebbe esserci un trasferimento a Milano.

Continuano ad avvicendarsi nuovi rumors su Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la bomba dell’annuncio ufficiale della separazione. Sembra che la presentatrice stia meditando di trasferirsi con i figli a Milano, complice l’amica Silvia Toffanin.

Ilary Blasi a Milano con i figli: ecco cosa succede

L’annuncio ufficiale della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto il giro del web, lasciando senza parole i numerosi fan della coppia, che con una relazione lunga un ventennio e tre splendidi figli ha fatto sognare tutti. Ilary ha deciso di allontanarsi da tutto, concedendosi una vacanza in Africa con tutti i comfort del caso, insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre Totti è sparito dai radar dopo la pubblicazione delle foto che lo ritraggono sotto casa di Noemi Bocchi. Lei, la donna del mistero, non ha proferito parola e tutti sono curiosi di capire che per Francesco si è trattato di una sbandata oppure c’è una relazione seria con Noemi.

Mentre sembra che Totti non si dia pace, pronto a recuperare il matrimonio con Ilary nonostante l’evidenza del tradimento, giungono nuovi pettegolezzi interessanti sulla presentatrice. Stando a Nuovo Tv, infatti, Blasi starebbe seriamente valutando l’idea di trasferirsi a Milano insieme ai figli per allontanarsi il più possibile da Roma e dal suo ormai ex marito. Complice la vicinanza con gli studi televisivi di Mediaset che la vedranno impegnata con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi in primavera, Ilary valuterebbe di traslocare vicino all’amica Silvia Toffanin.

Le due presentatrice sono unite da un rapporto bellissimo sin dai tempi di Passaparola, e certamente Blasi gioverebbe di questa vicinanza in un momento tanto delicato per la sua vita. Al momento, la notizia non è ancora stata confermata dalla diretta interessata, ma resta un’ipotesi interessante e plausibile tutto considerato.