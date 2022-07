''Francesco Totti non si dà pace'', sarebbe tanta la rabbia per la separazione da Ilary Blasi

Gossip TV

Recenti indiscrezioni riportano che lo stato d’animo di Francesco Totti non è mai stato più nero. Ilary Blasi continuerà con la separazione o tornerà sui propri passi?

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a fare scalpore. Tanti i fan della coppia che non si danno pace, in cerca di risposte che entrambi stanno evitando di dare pubblicamente, e sembra che anche l’ex capitano giallorosso non riesca a dormire sonni tranquilli. Recenti indiscrezioni, infatti, riportano Totti furioso per la decisione della presentatrice, pronto a tutto per sanare la crisi, senza potersi dare pace.

Francesco Totti pronto a riconquistare Ilary Blasi?

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto parlare proprio tutti, complice il fatto che nessuno dei due ha voluto dare spiegazioni in merito, rifugiandosi in un silenzio stampa assordante, che ha visto Totti sparire dai sociale e Ilary rispondere alle chiacchiere a suon di video del suo viaggio in Africa, dove si è recata insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Dopo l’annuncio, separato, della coppia hanno iniziato a circolare voci sempre più insistenti sul coinvolgimento romantico tra Francesco e Noemi Bocchi, indicata come nuova fiamma nonché causa dell’allontanamento da Ilary, furiosa quando le foto della coppia clandestina sono venute fuori.

La separazione tra Totti e Ilary è accompagnata da una sequela intricata di gossip, di testimonianze come quella dell'amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli, certo che sia stata della Blasi la decisione di separarsi, dopo un periodo di nervosismo cronico e pesante nei confronti del marito. Il settimanale Nuovo, inoltre, ha riportato che lo stato d’animo di Totti sarebbe nero, “non si dà pace, la rabbia è tanta, avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”, si legge sul noto settimanale.

L’indiscrezione mette l’intera prospettiva sotto una nuova luce: perché Francesco sarebbe così frustrato e avrebbe provato a recuperato il rapporto, quando secondo il suo più intimo amico il flirt con Noemi sarebbe serio, al punto da essere una vera e propria relazione? Sono ancora tanti i punti oscuri in questa storia, che solo i diretti interessati possono illuminare.