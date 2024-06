Ilary Blasi sta girando il sequel di Unica

Gossip TV

Ilary Blasi, dopo il grande successo del suo primo documentario Unica dedicato alla separazione dall'ex capitano giallorosso Francesco Totti, è alle prese con il sequel che questa volta avrà dei temi diversi.

Il docufilm "Unica" di Ilary Blasi per Netflix, dove la conduttrice racconta come ha scoperto il tradimento del suo ex marito Francesco Totti con Noemi Bocchi, ha ottenuto un grande successo.

Ilary Blasi sta girando un nuovo documentario sulla propria vita

Questo successo ha spinto la Blasi a lavorare su un secondo capitolo. Tuttavia, come riportato dal settimanale Chi, nel nuovo documentario la conduttrice non parlerà del divorzio, ma si concentrerà sulla sua vita personale. A supporto di queste informazioni, il settimanale Chi ha pubblicato foto di Ilary Blasi in barca a Ponza insieme alle amiche e a una troupe cinematografica.

Ilary e le sue amiche sono sull'isola a chiacchierare, scherzare e fare il bagno. E con loro ci sono quattro telecamere - si legge su Chi - "Dopo il successo di 'Unica' su Netflix, dove parlava della separazione da Francesco Totti, la Blasi sta girando un nuovo documentario sulla propria vita. Non si chiamerà 'Unica 2', ma racconterà comunque della conduttrice, dei suoi affetti e della sua rinascita. 'Unica' ha avuto un ottimo riscontro, quindi perché non aggiungere un nuovo capitolo? La protagonista sarà la conduttrice e il suo gruppo di amiche fidate, che la supportano e la spingono a riprendersi e a ritrovare il sorriso. Queste amiche sono Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, e la sorella di Ilary, Melory."

Unica, disponibile in streaming da novembre scorso, ha suscitato grande interesse mediatico. In un'ora e venti minuti, Ilary Blasi si è aperta completamente, rivelando dettagli intimi della sua vita privata e della sua relazione fallita con Francesco Totti. Il documentario culmina nella scena del "famoso caffè", che ha sollevato un grande polverone nella famiglia Totti e vede come protagonista il personal trainer Cristiano Iovino, già noto alle cronache per l'incidente con Fedez. Il sito Davide Maggio ha svelato che i costi per il cachet di "Unica" sono stati straordinari. La piattaforma di streaming avrebbe infatti pagato pià di 2 milioni euro per ottenere le confessioni della conduttrice, in un progetto prodotto da Banijay. Nel corso della prima settimana della messa in onda, Unica di Ilary Blasi ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni.