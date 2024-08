Ilary Blasi pronta a chiamare Noemi Bocchi come testimone? La decisione dell'ex moglie di Francesco Totti

Gossip TV

Ilary Blasi e Francesco Totti sono arrivati alle battute finali del processo per il divorzio e si mormora che la presentatrice voglia chiamare a testimoniare Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex capitano giallorosso.

Sono trascorsi ben due anni dall’annuncio ufficiale della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e di certo non possiamo dire che questa vicenda non ci abbia nutriti con colpi di scena davvero eclatanti. La presentatrice romana e l’ex capitano giallorosso devono affrontare le battute finale del processo per il divorzio e si mormora che lei sia pronta a chiamare Noemi Bocchi al banco dei testimoni. Ma sarà davvero così? Ecco la verità.

Blasi - Totti: il processo sta per concludersi

Quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la decisione di separarsi dopo vent’anni d’amore, il mondo intero si è fermato e il gossip è esploso incontrollato. Nel corso di questi ultimi due anni dal comunicato, mentre in aula si dibatteva a proposito dell’assegno di mantenimento mensile e della divisione dei beni comuni, fuori dal Tribunale si sono susseguiti scoop sulla fine della relazione. Mentre l’ex capitano giallorosso incolpa Ilary per la crisi e il tracollo, avvenuto a sua detta dopo aver scoperto il flirt con Cristiano Iovino ovvero il famoso ragazzo del caffè, Ilary ha ampiamente spiegato la sua versione dei fatti.

La presentatrice, infatti, ha raccontato i retroscena nel documentario Unica, che ha spopolato su Netflix, e poi nel suo libro “Che Stupida” sebbene si mormora che quest’ultimo non abbia avuto le vendite sperate. Nelle ultime settimane si è mormorata l’ipotesi che Ilary, per concludere totalmente a suo favore il processo, fosse pronta a chiamare una testimone chiave ovvero una donna molto vicina al Popone, la sua attuale compagna Noemi Bocchi!

Ilary Blasi chiama Noemi Bocchi a testimoniare?

Ilary Blasi e Noemi Bocchi nella stessa aula di Tribunale? Questo il gossip che impazza ormai da qualche settimana, secondo il quale la conduttrice romana sarebbe pronta a chiamare a testimoniare la sua compagna di Francesco Totti. Per delineare le battute finali del processo per il divorzio, infatti, entrambi i coniugi vogliono che sia sancito a chi dei due è da imputare la fine del matrimonio. Totti è certo sia colpa della moglie a causa del flirt con Iovino, mentre Ilary sostiene che sia stato il calciatore a tradirla con Bocchi con la quale, infatti, ancora fa coppia fissa e sogna di mettere su famiglia nel nuovo super attico a Roma Nord. A svelare la verità ci ha pensato il settimanale Chi, che ha rivelato:

“Non risulta che la Blasi abbia deciso di chiamare a testimoniare Noemi Bocchi. Non ne ha bisogno, non deve chiederle di confermare la relazione con il Capitano”.

Insomma, Ilary avrebbe rinunciato al confronto diretto con Bocchi nonostante sia certa che per lei il suo matrimonio è andato in frantumi. Quale sarà, dunque, la mossa strategica finale della Blasi? Non resta che attendere per scoprilo mentre lei, nel frattempo, sta vivendo una magica storia d'amore con Bastian Muller, con il quale continua a fare lussuosi viaggi in giro per il mondo.