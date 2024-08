Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo scontro per l'assegno di mantenimento: ''Lei pretende tra i 18 e i 20mila euro''

Gossip TV

Ilary Blasi e Francesco Totti si scontrano, di nuovo, per l'assegno di mantenimento. Sembra che la presentatrice pretenda un aumento, non guadagnando più come prima.

Sembra che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continui ad essere materia di discussione a causa dell’assegno che l’ex capitano giallorosso deve versare alla presentatrice. Lei, non avendo più gli stessi contratti televisivi di prima, vuole un aumento cospicuo delle entrare mensili mentre lui vuole tagliarle i viveri.

Ilary Blasi e Francesco Totti ai ferri corti

Che la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti non sia rose e fiori non è un mistero. I due si sono scontrati a colpi di accuse reciproche, poi è uscito il documentario Unica che ha dato una bella sferzata alla separazione, seguito dal libro “Che Stupida” e dalle dichiarazioni rilasciate a Verissimo a Silvia Toffanin, con la quale sembra che Ilary non abbia più un buon rapporto. Insomma, la presentatrice e l’ex capitano giallorosso non se le sono mandate a dire, nonostante entrambi abbiano voltato pagina.

Totti fa coppia fissa con Noemi Bocchi e c’è chi giura che i due stiano pensando di allargare la famiglia nel meraviglioso attico, acquistato dallo sportivo a Roma Nord per la sua bella. Ilary viaggia in giro per il mondo con il nuovo compagna Bastian Muller, e i due sono molto innamorati e complici tanto che si pensa che, una volta ottenuto il divorzio ufficiale, la conduttrice voglia nuovamente convolare a nozze. Nel frattempo, la guerra legale continua perché, secondo Il Messaggero e Dagospia, Blasi avrebbe preteso un aumento del già cospicuo assegno mensile per lei e i figli. Ecco tutti i dettagli.

Totti-Blasi, lei vuole un aumento del mantenimento

Il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti è a dir poco teso, e la situazione sta peggiorando da quando la presentatrice avrebbe preteso un aumento del mantenimento mensile. Blasi ha ricevuto meno incarichi televisivi e sembra che le vendite del suo libro sulla fine del matrimonio con Totti non abbiano dato i risultati sperati.

“Lei pretende tra i 18 e i 20 mila euro perché sostiene di non guadagnare più come prima. Il pupone contrattacca e chiede al giudice di tagliare “gli alimenti”: il primogenito Cristian ha un contratto con l’Olbia calcio, è indipendente, e non vive più nella casa coniugale”.

Insomma, Blasi vorrebbe che Totti arrivasse ad una cifra decisamente importante, e avrebbe depositato a luglio un’istanza tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, asserendo anche che la spesa della villa all’Eur, tra bollette e personale domestico, sarebbe più alta di quanto previsto negli iniziali accordi. Chi la spunterà? Nel frattempo, Ilary lavora ad un secondo documentario sulla sua vita, girando le prime scena a Ponza con sorelle e amiche.