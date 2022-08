Gossip TV

Ilary saluta l'estate su Instagram con uno scatto super sexy: pioggia di critiche.

Le vacanze di Ilary Blasi sembrano siano terminate e la conduttrice romana ha postato ieri un saluto all'estate con uno scatto super sexy che ha alimentato anche molte critiche.

Ilary Blasi: lo scatto hot che infiamma i social e le polemiche

"Goodbye summer" ha scritto la Blasi salutando un periodo davvero particolare: l'estate del 2022 l'ha messa al centro di un vortice mediatico senza fine, dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con l'ex capitano giallorosso Francesco Totti. La Blasi è sotto l'occhio del ciclone e ogni movimento, ogni spostamento è stato passato al setaccio da media e curiosi.

L'ex moglie di Totti è stata immortalata prima in Tanzania con i figli, poi a Sabaudia e ancora sulle Dolomiti e infine nel mare incantevole della Croazia in compagnia delle sorelle e di alcuni amici. Poche le informazioni sul suo stato d'animo, Alfonso Signorini ha parlato della sua collega e amica come "una donna più arrabbiata che delusa", mentre, su Instagram, Ilary si è scatenata con pose molto provocanti.

L'ultimo scatto la ritrae con un solo slip nero in un'immagine in bianco e nero nella quale Ilary si copre il seno. Una foto che molti utenti hanno apprezzato ma che ha sollevato anche molte critiche. Sono in molti a considerare anche altri aspetti, cosa la spinge a mostrarsi più sexy rispetto al passato, ovvero una voglia di ostentare che viene ritenuta infantile. Ad altri, invece, non convince la troppa magrezza dalla quale invece si evincerebbe un malessere. Nessuna replica di Ilary che continua a trincerarsi nel silenzio, parlando solo attraverso foto e brevi didascalie.