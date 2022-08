''Ilary Blasi è inca***ta più che triste'': Alfonso Signorini rivela tutto

Gossip TV

Alfonso Signorini incontra Ilary Blasi durante le vacanze estive e rivela l’umore della presentatrice dopo la separazione da Francesco Totti.

Alfonso Signorini sembra aver preso una chiara direzione nella querelle tra Ilary Blasi e Francesco Totti, e non è certo quella che lo porta al fianco dell’ex capitano giallorosso. Il presentatore del Grande Fratello Vip, infatti, svela di aver incontrato Ilary in vacanza in montagna, dipingendo una donna che non è in lacrime a leccarsi le ferite per quanto accaduto al suo matrimonio.

Alfonso Signorini incontra Ilary Blasi e fa una rivelazione

Da quando è scoppiato il caos a causa della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, Alfonso Signorini e il suo settimanale hanno decisamente preso le difese della presentatrice, negando che la coppia si sia separata a causa dell’infatuazione della presentatrice per un altro uomo. È Totti, al contrario, ad apparire sempre più spesso e sempre più in modo sconsiderato al fianco di Noemi Bocchi, anche in vacanza sul litorale romano dove è stato pizzicato proprio dai paparazzi di Chi.

E mentre l’amico Alex Nuccetelli annuncia che Totti si prepara a parlare pubblicamente, spiegando così le proprie ragioni e forse confermando la storia d’amore con Noemi, Signorini fa una lunga e poetica riflessione sulle vacanze estive, che sono terminate e lo portano sempre più vicino al debutto su Canale 5 con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso del suo racconto, Signorini dichiara di aver incontrato - con tutta probabilità sulle Dolomiti dove anche lei si è recata per qualche giorno - Ilary e di aver parlato con lei della sua delicata situazione personale.

“Ma anche alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inca***ta che triste per le sue ben note vicende sentimentali, o all’arguzia di Enrico Mentana che, come il sottoscritto, alle bollicine dello champagne preferisce le effervescenze del lambrusco (in senso materiale e metaforico…)”.

Sul nuovo numero di Chi, Signorini svela di aver trovato una Ilary decisamente furiosa per la separazione da Totti, o più probabilmente per i continui avvistamenti dell’ex marito con Noemi, anche se non è specificato. Chi vuoterà prima il sacco, Ilary o Totti?