Ilary Blasi lascia la casa di Sabaudia e arriva Francesco Totti: “Scambio di chiavi e freddo arrivederci”, l'amaro incontro

L'incontro tra Ilary e Totti: tutti i retroscena svelati dal Corriere della Sera.

Ilary Blasi avrebbe dato il cambio della guardia a Francesco Totti nella loro villa a Sabaudia dove da quasi un decennio la coppia trascorreva le vacanza estive insieme ai figli.

Ilary Blasi lascia la casa di Sabaudia e arriva Francesco Totti: “Scambio di chiavi e freddo arrivederci”

La conduttrice romana, dove aver trascorso alcuni giorni in Tanzania con Chanel e Cristian, Isabel e la sorella, ha soggiornato qualche giorno nella località balneare in provincia di Latina, tra selfie, spiaggia e aperitivi (come testimoniato dai social).

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe avvenuto il primo incontro dopo l'annuncio della separazione. Uno scambio di chiavi e un gelido arrivederci sarebbero i dettagli del loro brevissimo incontro: Totti dovrebbe restare a Sabaudia fino a Ferragosto in compagnia delle due figli mentre il primogenito Cristian, impegnato con gli allenamenti con l'Under 18 della Roma, farà avanti indietro dalla località balneare alla capitale.

"Lei che ne va - si legge sul Corriere - lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati."

La Blasi deve aver salutato proprio ieri le spiagge di Sabaudia dove si è immortalata su Instagram. "Sabaudia 2022" ha scritto la conduttrice accompagnando la didascalia con due scatti in cui passeggia in acqua. Capelli raccolti, occhiali da sole, camicia annodata, Ilary è apparsa in splendida forma anche se negli scatti è apparsa pensierosa, facendo trasparire una certa cupezza che raramente le appartiene. Mai come in questo periodo è stata travolta dall'affetto e dal sostegno della gente: sono centinaia i commenti dei follower in cui si complimentano per la sua bellezza, con inevitabili riferimenti all'ex capitano giallorosso. "L'unica regina sei tu", "Sei la numero 1" e ancora, "Totti non capisce niente.."

Dal canto suo, Totti resta poco avvezzo ai social e impenetrabile sul recente gossip che lo ha travolto. Sempre a quanto riferisce il Corriere della Sera, Alex Nuccitelli, amico da sempre di Francesco, ha rivelato alcune confidenze dell'ex calciatore sul suo rapporto con Ilary.

"Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary , sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso" avrebbe riferito Totti ad Alex.