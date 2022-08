Ilary Blasi ha scelto a chi rilasciare la prima intervista dopo la separazione da Francesco Totti: Verissimo o Belve?

Gossip TV

Ilary Blasi potrebbe tradire l’amica Silvia Toffanin e parlare della separazione con Totti a Francesca Fagnani.

Dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato a viaggiare in giro per l’Italia, non commentando mai alcun pettegolezzo sulla fine del suo matrimonio. Sembra che Blasi voglia raccontare tutto in un’esclusiva intervista televisiva ma, questa volta, potrebbe tradire Silvia Toffanin a favore di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai 2.

Ilary Blasi preferisce la Rai per parlare di Totti?

La storia che si cela dietro l’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti rimane ancora avvolta nel mistero. Secondo la ricostruzione fatta da praticamente tutti i giornali di gossip, Totti avrebbe intrapreso una relazione con Noemi Bocchi, ma le storie divergono sulle tempistiche e le motivazioni. Secondo Chi, ad esempio, Francesco avrebbe intrapreso la liaison proibita da diversi mesi, usando addirittura la figlia minore Isabel per poter vedere Noemi in gran segreto, convincendo contemporaneamente Ilary che non vi erano problemi nel loro matrimonio, spingendola a smentire pubblicamente le accuse lo scorso febbraio.

Secondo altre fonti, invece, sarebbe stata l’amicizia speciale tra Ilary e Cristiano Iovino, avvenente trainer romano nonché ex frequentazione di Giulia De Lellis, a spingere Totti tra le braccia di Noemi. Una versione che, tuttavia, appare sempre meno credibili dato che Ilary è sempre completamente sola, concentrata sugli affetti per non crollare, mentre Totti è stato pizzicato ancora spesso con Noemi, anche dopo la verità svelata sulla presunta gravidanza.

Nel frattempo, tutti si chiedono quando e se Ilary parlerà pubblicamente della separazione, soprattutto dopo l’ultimo scoop della rivista di Alfonso Signorini che ha raccontato di un incontro tra la presentatrice e Francesca Fagnani di Belve. Le due sarebbero state immortalate insieme in montagna, intente a scambiarsi convenevoli al tavolino di un bar per un caffè, che potrebbe essere preludio ad un accordo per un’intervista esclusiva. Ilary tradirà Silvia Toffanin e Verissimo per la Rai?