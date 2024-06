Ilary Blasi ha iniziato a lavorare alla seconda parte di Unica, il suo docu-film campione di view su Netflix!

Gossip TV

Ilary Blasi non sta mai ferma e la prova è che potrebbe aver gia iniziato a lavorare alla seconda parte di Unica, il docu-film campione di visualizzazioni su Netflix!

Ilary Blasi potrebbe anche essere scomparsa dal mondo della tv per questa stagione, ma è pronta a tornare alla conduzione di Battiti Live, la rassegna musicale in onda su Italia 1 inisieme ad Alvin, ed è pronta a iniziare le riprese di Unica parte 2, il docu-film Netflix campione di visualizzazioni sulla piattaforma streaming.

Unica parte 2, Ilary Blasi è già al lavoro per la seconda parte del docu-film targato Netflix

In maniera totalmente inaspettata, dopo aver negato interviste di qualsiasi tipo, Ilary Blasi ha deciso di raccontare la sua verità sul divorzio da Francesco Totti in maniera davvero originale. Nasce così Unica, docu-film Netflix, diretto da Tommaso Deboni, e con protagonista Ilary Blasi.

Negli 80 minuti di girato, l'ex conduttrice e showgirl ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Totti: dal misterioso caffé con Cristiano Iovino, alle voci della storia di Totti con Noemi Bocchi di cui sembravano essere tutti a conoscenza, tutti tranne lei. Fino alla dolorosa ammissione che quei 20 anni d'amore erano anche destinati a finire. Seduta su una poltrona, al centro di una stanza illuminata da diversi riflettori, l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi, ha rivelato come il suo matrimonio è finito e ha raccontato la sua versione dei fatti, senza tralasciare nulla.

In pochissimi giorni, Unica è diventato uno dei titoli più visti in Italia e all'estero e dopo un anno quasi dal suo rilascio su Netflix Davide Maggio ha rivelato quanto ha sborsato la piattaforma per realizzare il docu-film (2.249.436, 80 euro). Un successo senza precedenti e che deve aver così convinto la conduttrice a iniziare i lavori anche per la seconda parte. E, a rivelarlo è stato il sito di informazione di Dagospia.

Ilary Blasi pronta alle riprese di Unica - parte 2?

Secondo Dagospia, infatti, Ilary Blasi sarebbe attualmente impegnata nelle riprese della seconda parte di Unica. Dopotutto, la conduttrice ha avuto diversi mesi di stop per occuparsi del progetto. Infatti, dopo l'uscita del suo docu-film, Pier Silvio Berlusconi ha reso chiaro cosa pensasse della situazione.

Tanto che per la nuova stagione televisiva ha preferito non affidare a Ilary Blasi la conduzione de L'Isola dei Famosi, nominando al suo posto Vladimir Luxuria. Con risultati che, per stessa ammissione del CEO di Mediaset, non sono stati molto soddisfacenti...

Anche la seconda parte di Unica, sempre secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare direttamente in streaming e le sue riprese sarebbero in corso a Ponza (come riporta Today.it). Dietro la produzione del docu-film ci sarebbe sempre Banjay Italia e sempre Tdoay riferisce che le riprese sarebbero in corso perché Ilary Blasi, con la sorella Melory e diverse amiche è stata avvistata sull'isola, seguita da una troupe:

"Fonti presenti sull’isola hanno riferito a Today che insieme a Ilary non c’erano solo sua sorella Melory, l’amica Giorgia Lillo Lori e altre due care amiche, ma anche un’intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici. Lavoro ‘top secret’ si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato"