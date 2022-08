Ilary Blasi e lo stop per un anno dalla tv: la clamorosa decisione per stare lontana da tutto

Gossip TV

La tv la rincorre per le prime interviste ma Ilary Blasi avrebbe preso una decisione contrariamente a tutte le aspettative.

Stando a quanto rivelato da Dagospia che più volte ha lanciato scoop e retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti con relative indiscrezioni sulla nuova presunta fiamma dell'ex capitano, sarebbero tanti i programmi televisivi che si starebbero contendendo la prima intervista esclusiva della conduttrice romana relativa alla fine del suo matrimonio con Totti.

Ilary Blasi e lo stop per un anno dalla tv

Nei mesi scorsi, la Blasi è stata ospite da Verissimo e da Belve in un faccia a faccia, rispettivamente con la Toffanin e la Fagnani durante i quali aveva smentito seccamente la crisi con il marito, parlando di fake news che nel corso degli ultimi anni ha sempre dovuto puntualmente smentire. Ilary, nel corso delle due chiacchierate, era apparsa piuttosto seccata soprattutto nei confronti dei media, colpevoli di non approfondire adeguatamente le notizie dandole come certe causando inevitabilmente caos intorno alla sua famiglia.

Ecco cosa ha riportato il sito diretto da Roberto D'Agostino questa mattina:

Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?

Una notizia invece di qualche minuto fa rivela una sorprendente decisione di Ilary Blasi. Secondo quanto riferito da ThePipol Gossip, la conduttrice sarà lontana dal piccolo schermo almeno per un anno intero. L'ex compagna del capitano avrebbe deciso per un lunghissimo stop dalla televisione che la rivedrà solo per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. La Blasi avrebbe deciso volutamente di prendersi una pausa dal clamore mediatico degli ultimi tempi:

Ilary Blasi non andrà a ‘Verissimo’ e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all’inizio della nuova Isola dei famosi). Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura.

E Francesco Totti? Secondo quanto ha riportato oggi Chi, l'ex calciatore continuerebbe la sua frequentazione con Noemi Bocchi come testimoniato dalle foto che lo hanno immortalato la settimana scorsa sotto casa della 34enne romana.