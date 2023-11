Ilary Blasi e l'accusa di tradimento da parte di Francesco Totti: "Quella chat ha rovinato ogni cosa!"

Gossip TV

Nel suo docu-film, Unica, arrivato oggi su Netflix, Ilary Blasi svela un retroscena sull'accusa di tradimento che l'ex marito Francesco Totti le rivolse. Ecco cosa è successo!

Da oggi, 24 novembre, su Netfflix è disponibile Unica, docu-film con protagonista Ilary Blasi. Se il suo ex marito Francesco Totti ha preferito i metodi tradizionali per raccontare le cause del loro divorzio, la showgirl e presentatrice ha decisamente battuto ogni record preferendo tacere e non rilasciando alcuna intervista, per lavorare segretamente al suo docu-film e raccontare la sua verità. E, come se non bastasse, ha scelto come titolo della sua storia proprio quell'aggettivo che, anni fa, Totti le dedicò in una grase, dopo un goal: 6 Unica.

Unica, nel docu-film Ilary Blasi svela un retroscena sull'accusa di tradimento rivoltele da Francesco Totti

Nel docu-film diretto da Tommaso Deboni, Blasi svela un retroscena sull'accusa di tradimento che le rivolse l'oramai ex marito: il 28 gennaio 2021, insieme ad alcuni amici, Blasi e Totti andarono a cena fuori. Dopo la cena, l'ex calciatore ha chiesto il telefono alla moglie e ha cercato su Instagram il profilo di un giovane ragazzo e chiesto alla moglie se lo conoscesse. La conduttrice era in compagnia della parrucchiera, Alessia, ed entrambe, vedendo l'espressione rabbiosa di Totti preferirono mentire e negare di conoscere la persona in questione:

"Noi abbiamo detto una bugia, no. Perché avevamo visto che era arrabbiato!"

La verità era, però, molto diversa: entrambe le donne conoscevano questo ragazzo, ma il flirt messo in piedi era stato - a detta della stessa Blasi - totalmente privo di malizia, per gioco. Semplicemente era stato un caffè innocente, a casa del ragazzo in questione, durante il quale avevano chiacchierato e si erano intrattenute fino al momento di andar via per prendere un treno che le avrebbe riportate a casa. Francesco Totti, tuttavia, non aveva creduto alla bugia della moglie, anche perché, sempre a detta della conduttrice, doveva aver visto alcune chat tra lei e Alessia e, di fronte all'evidente bugia della moglie, avrebbe risposto:

"Eh, io non so come hai fatto in questi anni. Non sono bravo come te. Hai rovinato tutto, mi sento morto dentro, mi sento ucciso. Per colpa tua, questo l'hai voluto tu!"