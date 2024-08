Al capolinea l'amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin? Spunta un'indiscrezione

Gossip TV

Secondo un recente rumor, sembra che l'amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin potrebbe essere giunta al capolinea. Ecco cosa sappiamo!

Stando ad alcune indiscrezioni, il legame d'amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sarebbe incrinato. Questo è quanto riporta il settimanale Oggi, su cui è comparso lo scoop che rivelerebbe che le due ex showgirl e conduttrici di Canale5 non sarebbero più amiche come un tempo. La causa della fine della loro amicizia sarebbe da imputare alle decisioni prese, per i palinsesti 2024/2025 di Mediaset, da Pier Silvio Berlusconi.

Amicizia al capolinea tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin: cos'è successo?

Su Oggi, Alberto Dandolo lancia uno scoop a cui molti fanno fatica a credere: l'amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sarebbe giunta al capolinea. Tra le due ex showgirl, infatti, stando a ciò che scrive il giornalista, si sarebbe creata una certa freddezza, dovuta alle decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi in merito al futuro dell'azienda e all'assenza di Ilary Blasi tra i conduttori dei programmi Mediaset per l'anno 2024/2025. Di recente, infatti, sembrava che l'ex moglie di Francesco Totti avrebbe avuto la conduzione de La Talpa, ma a sorpresa, il timone del reality è stato affidato a Diletta Leotta.

Per Ilary Blasi, al momento, nessuna proposta di lavoro, stando ai palisesti presentati qualche settimana fa. Sull'ex showgirl, Berlusconi ha dichiarato:

"Credo rifarà Battiti Live l'anno prossimo. Poi, se ci saranno altri progetti che saranno adatti a lei, e le interessano, ovviamente ci fa piacere Ilary lavori con noi. Ad oggi, passiamo"

Infatti, anche in questa stagione che si è conclusa a maggio, Ilary Blasi è stata messa in stand by, tanto che L'Isola dei Famosi è stata affidata a Vladimir Luxuria e la showgirl ha calcato il palco di Battiti Live insieme ad Alvin, sostituendo Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, a eccezione dell'evento musicale in onda su Canale5, per Ilary Blasi non ci sono stati progetti in tv.

Gelo tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin?

Intanto la decisione di Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe aver creato una certa freddezza fra Silvia Toffanin e Ilary Blasi: le due sono amiche dai tempi di Passaparola e in numerose occasioni Toffanin ha ospitato la sua ex collega e amica a Verissimo. In particolare, Ilary è stata ospite del talk show per raccontare del divorzio da Francesco Totti, presentando il suo libro e parlando di Bastian Muller, il nuovo compagno, con cui fa coppia fissa da più di un anno a questa parte.

Secondo Dandolo ad allontanarle sarebbe stata la decisione di Berlusconi di non affidarsi nuovamente a Ilary Blasi per la prossima stagione televisiva, mentre Silvia Toffanin sarà alla conduzione delle serate evento di Amici-Verissimo, in compagnia di Maria De Filippi.