Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi? I sospetti sulla coppia

Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più distanti, lei vola in Giappone e del compagno neppure l’ombra. Crisi in corso?

Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi? La coppia non si mostra insieme da oltre un mese e si alimentano i pettegolezzi su un possibile addio, soprattutto ora che la presentatrice romana è in vacanza in Giappone senza il compagno. Ecco il gossip del momento.

Ilary Blasi torna in Tv

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è stata al centro di diversi pettegolezzi, alimentati anche dalle sue rivelazioni nel documentario Unica e in diverse interviste a Verissimo, anche in occasione del lancio del suo libro proprio sulla rottura con l’ex capitano giallorosso. Mentre i due si contendono in Tribunale la ragione e la colpa, Ilary è stata lontana per diversi mesi dal piccolo schermo ma ora sta per tornare sempre su Mediaset, a dispetto di chi pensava che fosse stata fatta fuori dalla rete insieme ad alcune illustri colleghe.

Ilary presenterà Battiti Live al posto di Elisabetta Gregoraci, dopo aver lasciato il timone della conduzione de L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria, forse vedendoci lungo dato che il reality show ambientato in Honduras quest’anno è un grandissimo flop in termini di ascolti. Ma non è tutto, si vocifera che Blasi sarà anche al timone de La Talpa, che andrà in onda senza studio con alcune novità rispetto al format originale.

Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi?

Mentre prepara il suo grande ritorno in televisione per la gioia dei fan che ne hanno avvertito la mancanza, Ilary Blasi continua ad essere al centro dei pettegolezzi per la sua relazione con Bastian Muller. I due sono affiatati e molto uniti, tanto che lo sportivo si è speso in una romantica dedica nel giorno del compleanno della compagna, la quale ha voluto festeggiare proprio con Bastian e la famiglia al completo. Da qualche settimana, tuttavia, la coppia appare sempre più distante anche sui social, facendo nascere qualche sospetto. Ilary è partita per un nuovo viaggio, questa volta in Giappone, e di Bastian neppure l’ombra. Che vi sia una crisi in atto? Alcune segnalazioni sono giunte alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano che le ha riportare su Instagram. Al momento tutto tace e bisognerà attendere nuovi sviluppi, dato che la lontananza tra Ilary e Bastian potrebbe semplicemente essere frutto di diversi impegni lavorativi.