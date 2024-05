La Talpa torna in onda: il programma sarà completamente rivoluzionato e sarà condotto da Ilary Blasi

Gossip TV

Dopo un'assenza di 15 anni, il reality show La Talpa tornerà sugli schermi di Mediaset con al timone Ilary Blasi: ecco tutti i dettagli.

La Talpa: il reality show è pronto a tornare

I telespettatori hanno atteso a lungo questo ritorno, spesso citato nei programmi, ma mai concretizzato fino ad ora. Questa volta, però, come riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, "La Talpa" farà davvero il suo ritorno con un format completamente rinnovato. Alla guida del programma, salvo eventuali cambiamenti dell'ultimo minuto, ci sarà Ilary Blasi.

Secondo quanto anticipato da Dagospia, la società di produzione Fremantle si occuperà del rilancio di La Talpa"su Canale 5. Ilary Blasi, che sarà impegnata quest'estate con Battiti Live, è prevista come conduttrice del programma, come riportato anche da TvBlog.

Ma cosa possiamo aspettarci dalla nuova versione de La Talpa? Dopo quindici anni di assenza, il reality show subirà una vera e propria trasformazione, e Dagospia ha rivelato le principali novità in serbo. Una delle novità più significative sarà l'eliminazione dello studio e della trasmissione in diretta. Il programma sarà interamente registrato in esterni, con un'attenzione particolare al montaggio. Inoltre, il cast non sarà composto esclusivamente da personaggi famosi, ma seguirà il modello di altri reality come "Grande Fratello" e "L'Isola dei Famosi", combinando volti noti e persone comuni. La location non sarà più esotica, ma rigorosamente italiana, secondo le indiscrezioni riportate. Queste modifiche indicano un cambio di rotta significativo per La Talpa, che punta a rinnovarsi mantenendo vivo l'interesse del pubblico. I preparativi sono in corso, e la produzione lavora intensamente per riportare in vita un programma che ha lasciato un segno nel panorama televisivo italiano.

Intanto Ilary si prepara alla conduzione di Radio Norba Cornetto Live il festival musicale più amato dell’estate italiana, che a <luglio sbarcherà su Canale 5. La Blasi, al timone del programma per la prima volta, sarà affiancata da Alvin e Rebecca Staffelli.