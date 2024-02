Ilary Blasi, arriva la reazione di Noemi Bocchi al libro sulla fine del matrimonio con Francesco Totti

Gossip TV

Impossibile non notare la Ig Stories di Noemi Bocchi dopo l’uscita in libreria di “Che Stupida”, libro di Ilary Blasi sulla rottura con Francesco Totti

Ilary Blasi ha deciso di continuare la sua catarsi privata dopo aver taciuto per più di un anno, raccontando della fine del suo longevo matrimonio con Francesco Totti nel libro “Che Stupida”. Ma come ha reagito Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex capitano giallorosso, alle rivelazioni della romana? Ecco cosa ha postato nelle sue Ig Stories.

Noemi Bocchi replica alle rivelazioni di Ilary Blasi? Il gesto social

Il nome di Ilary Blasi è sulla bocca di tutti nelle ultime settimane, dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix e ora il libro “Che Stupida” edito Mondadori, che ha presentato poche ore fa durante un evento firma copie a Milano. Blasi ha deciso di rivelare tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, parlando del tradimento dell’ex marito con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, e confermando di non aver mai vissuto un rapporto aperto per convenienza.

Su questo punto Blasi è tornata anche durante l’evento della presentazione del libro, ribadendo di aver molto sofferto per queste insinuazioni assolutamente infondate. Mentre sono stati i primi estratti shock di “Che Stupida”, sembra che Noemi non abbia preso benissimo il fatto che tutta l’attenzione mediatica sia nuovamente sposta sulla sua storia d’amore con Totti. La nuova compagna del Pupone, infatti, ha pubblicato una foto nelle sue Ig Stories che sembra essere una chiara provocazioni nei confronti della Blasi.

Noemi ha pubblicato una foto di Francesco che fa il segno della vittoria, con uno zainetto sulle spalle e alcuni sticker di libri in stile cartoon. Insomma, impossibile credere che la scelta sia casuale dato che la foto è stata pubblicata proprio nel giorno di uscita del libro della Blasi. Nel frattempo, continuano i gossip sulla presentatrice romana e Cristiano Iovino, che sostiene di aver preso ben più di un caffè con lei, ovvero di aver avuto una relazione intima. E proprio su Iovino escono gossip succulenti sulle frequentazioni Vip che avrebbe intrattenuto nel corso degli anni.