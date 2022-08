Harry Styles parla di sessualità e fastidio per i social che sono "un posto di me**a"

Gossip TV

Il cantante e attore Harry Styles si racconta in una intervista parlando di sessualità e di social media.

Sono già trascorsi 12 anni da quando il mondo lo scoprì con la band degli One Direction. Oggi Harry Styles ha 28 anni e comunica tutto un'altra attitudine di sé. Con entrambe le carriere di cantante e attore solide più che mai, il ragazzo mostra una consapevolezza di sé, un controllo, una saggezza e una maturità artistica che potrebbero portarlo molto più lontano di quanto già non sia arrivato. Anche la relazione con una donna più grande di lui rientra in questo nuovo sé.

È una vera storia d'amore quella che sta vivendo con l'attrice e regista Olivia Wilde (dieci anni più di lui) che lo ha diretto nel film di Don't Worry Darling, in programma fuori concorso all'imminente Mostra del Cinema di Venezia dove ci si aspetta di vederli insieme sul red carpet. Lo abbiamo intravisto nella parte di Eros nel film dei Marvel Studios Eternals, un ruolo che sarà esteso successivamente, e intanto lo attendiamo in altro lavoro da protagonista nel drammatico My Policeman (una storia di un poliziotto che si innamora di un uomo ambientata negli anni 50, quando in Gran Bretagna una relazione omosessuale era ancora reato) che sarà disponibile dal 4 novembre su Prime Video.



Don't Worry Darling: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



My Policeman: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Harry Styles si racconta in una intervista: cosa ha detto di sé la rockstar

Intanto, il magazine Rolling Stones ha dedicato la copertina di tutte le sue edizioni dei vari paesi in cui è pubblicato proprio alla giovane rockstar. Styles ha diritto ad avere una vita privata, ma la sua fan base è talmente ampia e vivace, per così dire, che ogni sua foto ufficiale o rubata scatena commenti inarrestabili. Sulla sua sessualità per anni si è discusso, sul fatto che avesse scelto di presentare il suo lato artistico in modo molto gender fluid come altri grandi artisti prima di lui, ma è lui per primo a rifiutare le etichette. "Ogni tanto le persone mi dicono... Ti fai vedere solo con donne" dice il cantante durante l'intervista, "ma io non penso di farmi mai vedere pubblicamente con qualcuno. Se mi fanno una foto mentre sono con una persona, questo non significa che io abbia scelto di avere una relazione pubblica".

Nel dividersi tra musica e film, Harry Styles riconosce la grande e naturale differenza sul piano artistico che queste settori del mondo dello spettacolo richiedono. "Quando fai musica ottieni una risposta immediata a quello che fai. Finisci di suonare una canzone e la gente applaude" spiega la star, "quando giri un film, e chiamano lo stop, c’è una parte di te che si aspetta che tutti inizino ad applaudire, ma non accade. Ognuno, naturalmente, torna al proprio lavoro e ti viene da pensare... Oh, merda, ho fatto così schifo?" Tornando alla sessualità, soprattutto legata alla trama di My Policeman, racconta che "è abbastanza incomprensibile, oggi, pensare che non potevi essere gay, perché era illegale. Tutti, me compreso, abbiamo fatto il nostro percorso per capire la nostra sessualità e sentirci a nostro agio a riguardo".

"Non è solamente una storia gay su due uomini gay" continua Styles parlando del film, "per me è una storia d’amore e del tempo perduto. Spesso, nei film, il sesso tra persone gay è ridotto a due ragazzi che ci danno dentro, a cui viene rimossa tutta la dolcezza. Mi piace immaginare che a vederlo siano anche quelle persone che erano vive quando essere gay era illegale. Michael voleva mostrare questo atto di tenerezza, amore, sensibilità". In tutto questo mare di pensieri che Styles condivide nell'intervista, emerge anche il rigetto per i social network che alimentano l'odio delle persone e, in particolare, per quelli che si accaniscono sulla sua fidanzata Olivia Wilde solo per le questioni anagrafiche. "È un posto di merda dove le persone provano ad essere orribili col prossimo" dice Styles parlando di Twitter, ma il riferimento implicito va a ogni piattaforma social. Ogni volta che è entrato in una relazione sentimentale, il cantante ha dovuto anticipare quello che sarebbe successo alla partner, dicendo “Ok, c’è una piccola parte del mondo online, non quello reale, che dirà certe cose, tutto sarà decisamente folle e molti saranno davvero crudeli con te… Comunque, cosa vuoi mangiare?”.