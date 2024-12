Gustavo Rodriguez ricoverato per gravi ustioni, cosa è successo al padre di Belen

Gossip TV

La notizia dell’ultima ora allarma. Gustavo Rodriguez, padre di Belen Rodriguez, è stato ricoverato a seguito di un incendio.

Notizie sconcertanti rivelano la grave situazione di salute in cui si rivela Gustavo Rodriguez, il padre di Belen noto anche per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. L’argentino, infatti, sarebbe stato ricoverato al Niguarda di Milano dopo aver riportato gravi ustioni a causa di un incendio.

Gustavo Rodriguez in ospedale, cosa succede?

Tutti gli appassionati di gossip conoscono molto bene Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, capofamiglia del clan più chiacchierato degli ultimi anni. Gustavo si è fatto conoscere meglio dal grande pubblico anche grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, volando in Honduras insieme al figlio, e facendo parlare di sé per il suo percorso e per il suo carattere focoso. Amatissimo da tutti i suoi figli che lo celebrano ad ogni occasione, Gustavo è tornato al centro dei pettegolezzi poche ore fa, quando Milano Today ha fatto sapere che l’uomo sarebbe stato ricoverato al Niguarda di Milano dopo aver riportato gravi ustioni a causa di un incendio.

Secondo la ricostruzione del giornale, Rodriguez si trovava all’intero di un capannone in via Cappuccini quando è scoppiato l’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, intorno alle ore 12 in quello che era un magazzino e ora affittato come deposito. Rodriguez, 65 anni, soccorso dai vigili del fuoco e dall’ambulanza, sarebbe stato trasportato in ospedale in fretta avendo riportato ustioni di secondo grado al volto e sulle braccia. Una notizia che ha allarmato moltissimo i fan di Belen, corsi sul suo profilo Instagram ufficiale per avere notizie. Al momento, tuttavia, la famiglia fa muro e non ha commentato l’indiscrezione, forse volendo preservare il padre da nuove ondate di gossip.

Belen Rodriguez, silenzio stampa sul padre Gustavo

Mentre il web viene sommerso da articoli e aggiornamenti sullo stato di salute di Gustavo Rodriguez, ricoverato a Milano dopo essere rimasto coinvolto in un grave incendio e aver riportato ustioni di secondo grado, Belen Rodriguez sceglie il silenzio stampa. La showgirl argentina, che ha fatto pace con Giulia De Lellis, sta per tornare sul piccolo schermo con ben due programmi targati Warner Bros. Discovery. Belen, infatti, sarà al timone di Amore alla Prova - La crisi del settimo anno in onda in prima serata su Real Time e poi affiancherà il duo comico dei Pampers nello show Only Fun su Nove, e proprio in questi giorni ha mostrato su Instagram qualche piccolo spoiler della nuova stagione. Certo, questa del padre, è una notizia per lei terribile soprattutto in questo momento perché rischia di renderla meno concentrata sugli impegni lavorativi, ma ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che Gustavo si rimetta più che presto.