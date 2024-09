Grande Fratello, Yulia Bruschi ha già preso parte a un noto reality: ecco quale!

Gossip TV

Yulia Bruschi è una delle concorrenti nip del GF, ma ha già preso parte a un noto reality. Ecco quale!

Tra le concorrenti nip di questa edizione del Grande Fratello c'è Yulia Bruschi, che tuttavia è già un volto noto in tv, perché ha preso parte a un noto reality. Stiamo parlando di Love Island, il programma che è stato condotto da Giulia De Lellis e al quale Yulia ha preso parte nel 2021.

GF, Yulia Bruschi concorrente a Love Island nel 2021: lì conobbe Manuel Pirelli

Nata a Cuba 25 anni fa, Yulia Bruschi è una delle concorrenti della nuova edizione del GF, ancora una volta condotto da Alfonso Signorini. Pur essendo parte del gruppo dei nip della Casa, Yulia ha già partecipato a un altro reality: Love Island, condotto da Giulia De Lellis su Discovery+. Lì conobbe e intrecciò una storia con Manuel Pirelli, che un anno fa ha fatto coming out e ora e in procinto di sposare Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne.

All'epoca della partecipazione a Love Island, tra Yulia e Manuel nacque un'intesa speciale, tanto che i due uscirono insieme dalla trasmissione. Tuttavia, la loro storia è durata solo una manciata di mesi, anche a causa della forte gelosia di Yulia, che li portava a litigare in numerose occasioni. Poco dopo il loro addio, Pirelli ha poi fatto coming out e ha intrapreso una relazione con Alex Migliorini.

Quanto a Yulia, prima di lavorare come modella, ha lavorato nel network marketing e attualmente è manager di un locale. Nella clip di presentazione, dice che ha un legame molto forte con sua madre: "Lei è la mia forza". Ma lo stesso non si può dire del padre, con cui ha avuto in passato un rapporto molto burrascoso e che ancora oggi, ammette, "stiamo recuperando".

Manuel Pirelli: dall'esperienza a Love Island alla proposta di matrimonio ad Alex Migliorini

A luglio 2023 Alex Migliorini e Manuel Pirelli partivano per una romantica vacanza in Grecia, chiedendosi se la loro storia avrebbe avuto un lieto fine: a distanza di poco più di un anno i due sembrano aver trovato quel "per sempre felici e contenti" o comunque sono pronti a portare la loro storia d'amore a un livello successivo.

Con un post su Instagram, l'ex protagonista di Love Island ha svelato la lieta notizia ai followers mostrandosi mentre chiedeva la mano al compagno. Tra i vari scatti condivisi anche un "Ti amo" realizzato con delle foglie.

L'ex tronista ha condiviso anche lui il post sul suo account e ha scritto a corredo delle foto: "Mi hai sempre lanciato la battuta del matrimonio ma io un po’ per paura del mio passato ho sempre sviato l’argomento anche perché, lo sai, pensavo che fosse troppo presto…Ho addirittura pensato di non pubblicare nemmeno questi scatti ma poi mi sono detto: “Perché devo avere paura del giudizio o del pensiero della gente? È un crimine essere felice? O mostrare la propria felicità?”. E quindi vi dico che amo follemente questo ragazzo e che me lo voglio sposare."

