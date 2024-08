Uomini e Donne, Alex Migliorini e Manuel Pirelli presto sposi: la romantica proposta di matrimonio

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Manuel Pirelli. Ecco la romantica dichiarazione!

A distanza di poco più di un anno da quando sono usciti allo scoperto, Alex Migliorini e Manuel Pirelli sono pronti a un nuovo passo nella loro relazione. L'ex tronista del trono gay di Uomini e Donne, infatti, ha ricevuto dal fidanzato - volto noto per aver preso parte a un reality - una romantica proposta di matrimonio.

Uomini e Donne, Alex Migliorini e Manuel Pirelli presto sposi: la romantica proposta!

A luglio 2023 Alex Migliorini e Manuel Pirelli partivano per una romantica vacanza in Grecia, chiedendosi se la loro storia avrebbe avuto un lieto fine: a distanza di poco più di un anno i due sembrano aver trovato quel "per sempre felici e contenti" o comunque sono pronti a portare la loro storia d'amore a un livello successivo.

Sorprendendo l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Manuel Pirelli ha deciso di chiedergli di sposarlo e per l'occasione ha preparato una romantica proposta di matrimonio. Con un post su Instagram, l'ex protagonista di Love Island ha svelato la lieta notizia ai followers, mostrandosi mentre chiedeva la mano al compagno. Tra i vari scatti condivisi anche un "Ti amo" realizzato con delle foglie.

L'ex tronista ha condiviso anche lui il post sul suo account e ha scritto a corredo delle foto:

"Ed eccoci qui con questi scatti che racchiudono questa vacanza magica. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto dei passi molto importanti. Soprattutto tu che hai stravolto completamente la tua vita e lasciato tutto per trasferirti a Milano per me. Ci siamo innamorati così presto ed il legame tra noi è stato molto forte sin da subito. Mi hai sempre lanciato la battuta del matrimonio ma io un po’ per paura del mio passato ho sempre sviato l’argomento anche perché, lo sai, pensavo che fosse troppo presto…Ho addirittura pensato di non pubblicare nemmeno questi scatti ma poi mi sono detto: “Perché devo avere paura del giudizio o del pensiero della gente? È un crimine essere felice? O mostrare la propria felicità?”. E quindi vi dico che amo follemente questo ragazzo e che me lo voglio sposare."

I due stavano trascorrendo un romantico soggiorno a Bali ed è lì che Manuel Pirelli ha deciso di chiedere al suo fidanzato di sposarlo: l'ex protagonista di Love Island, inoltre, non ha nascosto la commozione quando ha letto le parole del fidanzato per lui e ha pianto lacrime di gioia.

Uomini e Donne, Alex Migliorini: un anno fa ha trovato l'amore con Manuel Pirelli

Dopo il divorzio dal marito Puggy, l'architetto con cui pensava di aver trovato l'amore, per Alex Pirelli, più di un anno fa è iniziata una nuova storia d'amore: quella con Manuel Pirelli. Quest'ultimo è un ex protagonista del reality Love Island, condotto in passato da Giulia De Lellis. All'epoca Pirelli affermò che non si era mai innamorato e che l'unica relazione era stata con una donna già impegnata.

Alex Pirelli, invece, dopo l'esperienza a Uomini e Donne, aveva sposato l'architetto Puggy, ma a gennaio 2023 la coppia aveva annunciato la separazione:

" Ci eravamo sposati perché eravamo molto innamorati e anche per avere un futuro concreto qui in Italia. Purtroppo, la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci, pur continuando ad avere un bellissimo rapporto"

Ma l'incontro con Alex Pirelli ha cambiato per sempre la situazione e i due sono usciti allo scoperto nel luglio del 2023, quando hanno trascorso una romantica vacanza in Grecia, a Karpanthos, come mostravano gli scatti pubblicati sui social di entrambi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne