Grande Fratello, Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato ai ferri corti: "Aggressivo e capobranco, adesso basta"

Al GF, Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato si sono scontrati e tra loro sono volate parole pesanti. Ecco cosa è successo!

Sale la tensione nella Casa del Grande Fratello e questa volta a essere protagonisti di uno scontro nel tugurio sono stati, nelle scorse ore, Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi. Mentre i concorrenti del reality di Canale 5 erano intenti a cenare, una banale conversazione tra i due gieffini è degenerata rapidamente in una serie di accuse e parole dure tra loro.

GF, Yulia e Lorenzo ai ferri corti: "Vuoi fare il capobranco, sei pesante"

Durante una cena nel tugurio, alcune risposte di Lorenzo Spolverato hanno provocato la reazione infastidita di Yulia Bruschi, che ha deciso di replicare con forza alle parole del modello milanese. Al centro della polemica l'atteggiamento di Lorenzo, che Yulia ha accusato di comportarsi da "capobranco" e di non voler scendere a compromessi con gli altri gieffini, quando non si fa ciò che lui vuole.

"Non ho più voglia di parlarti quando fai il bimbetto..." ha esordito Yulia, che ha poi rincarato la dose, dicendo: "Se non si fa ciò che vuoi tu, ti arrabbi, vai di là e commenti. Vuoi fare il capobranco e noi dietro a seguirti!". Il modello ha perso la pazienza e ha consigliato alla modella di scendere dal piedistallo e di farsi un esame di coscienza, provocando ancor di più il fastidio di Yulia.

Lorenzo ha provato a difendersi dicendo che non si meritava un simile trattamento da una persona come Yulia con cui ha sempre avuto un bel rapporto e che la vede cambiata nei suoi confronti. La gieffina ha invece replicato che Lorenzo non fa che assumere atteggiamenti infantili e che invece di argomentare nelle discussioni si alza e va via, con sbalzi d'umore costanti. "Sei pesante, la devi smettere di comportarti così" ha concluso Yulia.

GF, accesa lite tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato, interviene Maria Vittoria Minghetti

Nella discussione tra Yulia e Lorenzo si è intromessa anche Maria Vittoria Minghetti: la dottoressa romana ha concordato con Yulia sul fatto che Lorenzo sia spesso molto critico e poco collaborativo. La gieffina ha tirato in ballo anche Luca Calvani, rivale di Spolverato nella Casa con cui il modello ha avuto diversi scontri. L'attore, infatti, ha sempre accusato Lorenzo e Shaila di essere due mestieranti e di comportarsi secondo le dinamiche del gioco.

Anche Maria Vittoria è di una simile opinione: nonostante ammetta che Lorenzo le stia simpatico, è anche vero che il gieffino non fa che stare sulla difensiva e spesso si pone in maniera "aggressiva": "Non voglio dire questa parola, ma ti aspetti sempre la fregatura. Oggi gli hai fatto [a Luca ndr] una serie di domande incalzanti e non capivo dove volevi andare a parare". Maria Vittoria ha proseguito accusando Spolverato di essere il primo a pensare al gioco e di interessarsi alle dinamiche del gioco.

"Quindi pensate che io consideri le persone solo come pedine e pensi solo al gioco?!" ha replicato Lorenzo, ma Maria Vittoria lo ha interrotto, ricordandogli che anche dicendo queste frasi si poneva sulla difensiva e che non era ciò che aveva detto lei. "Lo vedi che pensi prima al gioco?!" ha dichiarato infine esasperata la dottoressa.

