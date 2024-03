Grande Fratello, volano scintille tra Perla Vatiero e Letizia Petris nella Casa! [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, è scoppiata una nuova lite tra Perla Vatiero e Letizia Petris: ecco cosa è successo!

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello si presentano sempre più spesso, soprattutto, tra Letizia Petris e Perla Vatiero: la fotografa ha accusato l'ex concorrente di TI di non aver più a cuore la loro amicizia e di metterla in secondo piano.

GF, volano scintille tra Letizia Petris e Perla Vatiero [VIDEO]

Perla e Letizia hanno stretto un forte legame nel reality di Alfonso Signorini e, come anche in altre occasioni, la loro amicizia ha subito alcuni scossoni, dovuto principalmente alle insicurezze della fotografa nei confronti delle persone a cui tiene. Letizia, infatti, come dimostra il video estrapolato dal programma di Canale5, ha accusato Perla di non aver a cuore la loro amicizia e di preferirle altre situazioni e persone nella Casa del GF.

Perla le ha ricordato tutte le volte in cui ha cercato di metterla al primo posto e che non è vero che lei è una priorità per Letizia, perché la fotografa ha anche una relazione con Paolo Masella ed è ovvio che anche lui sia al primo posto per Letizia. Sulla preferenza per altre persone, Perla ha risposto:

"Ho della accortezze per tanti di voi, ma faccio cose diverse, come con Greta, ma lo faccio anche con te."

Letizia ha ribattuto che dopo tutto il tempo insieme l'altra gieffina ha preferito altri concorrenti e che alla loro amicizia non pensa mai:

"Non pensi mai a me, non sono una tua priorità. Ti sto dicendo che io faccio delle cose che tu nemmeno noti. Amo, vieni poco vicino a me, non mi fai mai una carezza o una carineria"

Gli animi si sono scaldati, mentre Perla cercava di far ragionare Letizia, ricordandole che ognuno ha un comportamento diverso e dà attenzioni diverse: "Ma questo non vuol dire che io non tenga a te!" ha poi concluso.

