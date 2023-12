Grande Fratello, la dedica social di Mirko Brunetti a Paolo Masella: "Voglio rivederti sorridere"

Gossip TV

Gli auguri di compleanno social di Mirko Brunetti al giovane concorrente del Gf.

Paolo Masella ha festeggiato il suo compleanno nella Casa del Grande Fratello. A fargli gli auguri sui social è arrivato anche l'ex discusso concorrente Mirko Brunetti, che ha dedicato al suo ormai ex compagno di avventura parole di grande stima e affetto.

Il gesto social di Mirko Brunetti per Paolo Masella

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sabato 16 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Intanto, Mirko Brunetti ha deciso di intervenire sui social per fare gli auguri di compleanno a Paolo Masella. L'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato una loro foto insieme nella Casa dedicandogli parole di affetto e stima:

Ah non posso farti gli auguri? Aspettavamo per festeggiarlo insieme e mi dispiace non essere lì. Mi mancano le tue frasi del paolissimo, mi mancano i nostri allenamenti, le nostre merende, le nostre tisane. Mi manchi Paole e voglio rivederti sorridere. Ti aspetto il più tardi possibile perché ti meriti tutto il meglio di questo mondo. Ti voglio bene e tanti auguri.

Per chi non lo sapesse, Mirko è stato eliminato dal gioco, ma continua a essere comunque argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Gf. Nelle ultime ore, infatti, Greta Rossetti è tornata a parlare del giovane lasciandosi andare a una confessione inaspettata: per amore del suo ex fidanzato sarebbe disposta a lasciare tutto. Come reagirà Brunetti? Andrà a riprendersi la sua tentatrice? Staremo a vedere.

