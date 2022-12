Grande Fratello Vip, Wilma Goich risponde alle insinuazioni dell'ex marito Edoardo Vianello

Gossip TV

Al GFVip, Wilma Goich aveva mostrato interesse per il giovane Daniele Dal Moro, generando molte polemiche. L'ex marito Edoardo Vianello aveva commentato positivamente la sua infatuazione, ma aveva anche lanciato qualche frecciatina, a cui ora Goich ha deciso di rispondere. Ecco cosa ha detto.

Nei giorni scorsi, Edoardo Vianello aveva rilasciato un'intervista a DiPiù Tv in cui commentava positivamente la simpatia dell'ex moglie Wilma Goich per il gieffino Daniele Dal Moro. Tuttavia, non aveva potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina sull'attrazione per il fascino maschile subito dalla vippona, facendo intendere che nel matrimonio c'erano stati dei tradimenti anche da parte sua. A queste parole, ha risposto Goich, accusando l'ex marito di mettere zizzania tra lei e la figlia.

Wilma Goich al GFVip risponde alle frecciatine di Edoardo Vianello

In questi giorni al Grande Fratello Vip, Wilma Goich ha deciso di rispondere alle accuse lanciate dall'ex marito, affermando che nonostante l'età lei non dimentica:

"Noi abbiamo passato degli anni molto felici, nonostante le corna. Anche quando era viva mia figlia è riuscita a mettere zizzania tra me e lei, dicendo cose non vere, che io poi ho smentito più volte. La memoria non lo aiuta a ricordare, ma io non dimentico, anche alla mia età."

La vippona ha anche dichiarato che l'ex marito tende a raccontare le sue versioni per discolparsi. Ma tante volte è stata lei a sopportare i continui tradimenti, tanto che le amanti di Vianello la contattavano per farglielo sapere. In merito, invece, al fascino maschile di cui sarebbe stata vittima durante il matrimonio, la vippona ha dichiarato che l'unico uomo da cui era attratta era suo marito, perché molto innamorata di lui. Le altre storie sono arrivate solo dopo la fine del matrimonio, ma al momento è single.

Su Daniele Dal Moro, infine, ha affermato:

"Tra me e Daniele non ci sono relazioni. E se avessi una storia con un ragazzo sarebbe giusto, alla fine anche il mio ex sta con una donna da anni e lei è molto più giovane, ha 30 anni in meno di lui. E poi se mi innamoro di un giovane che c'è di male, non sono mica scema."

