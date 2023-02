Grande Fratello Vip, Wilma Goich e la sua confessione a Silvia Toffani: "Dopo il GF sono stata malissimo"

Gossip TV

Ex gieffina di questo GFVip, Wilma Goich si è confessata a Silvia Toffanin, raccontando della malattia di cui ha sofferto dopo l'esperienza al Grande Fratello. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Wilma Goich, si è raccontata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin e ha rivelato che dopo la Casa ha avuto importanti problemi di salute, che le hanno impedito di camminare.

GFVip, Wilma Goich rivela di essere stata male dopo l'uscita dalla Casa

La gieffina ha raccontato alla padrona di casa di aver iniziato a raccogliere i suoi ricordi e le sue esperienze in un libro che, ha rivelato, sarà dedicato alla memoria della figlia Susanna, scomparsa prematuramente. Dopo l'esperienza della Casa del Grande Fratello, Wilma Goich ha raccontato di aver avuto gravi problemi di salute:

"Non camminavo più, ho avuto problemi alla spina dorsale. Saranno stati il freddo e l'età."

Un'esperienza, quella del GFVip, che l'ha provata emotivamente - facendola innamorare del giovane gieffino Daniele Dal Moro - ma anche fisicamente. Sulla sua infatuazione per Dal Moro, il suo ex marito Edoardo Vianello aveva commentato che era ora che anche lei riscoprisse l'amore, ma non sono mancate frecciatine tra i due ex coniugi, soprattutto, a causa dei tradimenti del cantante verso la vippona, rivangati nonostante fossero ormai divorziati da tanti anni. Ma la vippona ha tenuto a precisare di non aver mai tradito suo marito:

"Lo amavo e perdonavo i tradimenti. Mi scriveva lettere bellisisme e ogni volta mi riconquistata. Edoardo è stato il mio grande amore."

