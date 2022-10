Grande Fratello Vip: volano accuse e offese tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, la reazione di Sonia Bruganelli

Gossip TV

Sonia Bruganelli commenta lo scontro in diretta al Gf Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese: "È totalmente impazzito".

Duro scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. L'ex di Belen Rodriguez non ha per niente gradito la nomination ricevuta, né tanto meno il motivo, dal volto di Forum e l'ha accusato di averlo aggredito mentre si trovava nel magazzino della Casa di Cinecittà.

È guerra al Gf Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria si sono resi protagonisti di un duro confronto in diretta in cui sono volate accuse e offese. Interpellato da Alfonso Signorini, l'ex di Belen Rodriguez ha confessato i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dal suo compagno di gioco:

Io sono stato in questo programma dall'inizio molto vicino a Edoardo trovandomi bene con lui, spendevo parole con Antonella per farle capire come approcciarsi a lui. Mi ha nominato dandomi del finto dopo circa tre settimane. Quella sfuriata è nata dal fatto che io avevo un rapporto con lui, stavamo quasi sempre insieme. Dopo avermi nominato mi ha detto che voleva parlarmi per provare a giustificarsi. Il vero motivo era la gelosia per il massaggio che Antonella mi aveva fatto. In seguito ho invitato Antonella a iniziare a giocare con me per stuzzicarlo, fino a quando non si vede Edoardo nel magazzino, mi è venuto addosso tirandomi una spallata. Da quel momento non ho avuto più altre cose da dirgli. Dopo il gesto di quella spallata io non voglio averci più nulla a che fare.

Dichiarazioni che hanno spiazzato Edoardo. Il volto di Forum, infatti, ha cercato di difendersi dalle accuse mosse da Antonino chiarendo la sua posizione anche nei confronti di Antonella:

Non è così. Noto in lui dell'incongruenza nei comportamenti, alcune sensazioni mi hanno fatto capire lui sia falso. Sono sensazioni che con una persona si percepiscono parlandoci e che lui ha confermato con altri comportamenti. Non è la persona che ha cercato di dimostrare d'essere in queste tre settimane. [...] Io sono contro ogni tipo di violenza fisica e verbale. Se c'è stata una spallata io non ti chiedo scusa perché non ho fatto nulla volontariamente, lo spazio in quella stanza era piccolissimo e sarà capitato.

A commentare la vicenda tra i due concorrenti è intervenuta anche Sonia Bruganelli. Senza mezzi termini, l'opinionista della settima edizione del Gf Vip ha preso le parti di Donnamaria e criticato il comportamento di Spinalbese:

Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli "molto meno", si sente un figo ma ha fatto una cosa che da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio.

