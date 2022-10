Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini sbotta dopo la puntata: "Ecco cosa provo per Antonino Spinalbese"

Gossip TV

La verità dell'ex gieffina Ginevra Lamborghini sul rapporto nato con Antonino Spinalbese al Gf Vip.

Puntata difficile quella di ieri del Grande Fratello Vip per Antonino Spinalbese. L'ex di Belen Rodriguez è finito nel mirino della maggior parte dei concorrenti della Casa e anche di Ginevra Lamborghini, che subito dopo la diretta ha deciso di intervenire sui social per chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Ginevra Lamborghini vuota il sacco su Antonino Spinalbese dopo la diretta del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 17 ottobre 2022 su Canale 5, è andato in onda un duro confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che l'ha ripreso in diretta per alcune confessioni fatte su di lei a Cristina Quaranta. Interpellata dai suoi fan, l'ex gieffina ha deciso di intervenire sui social dopo la diretta e rivelare cosa realmente prova per l'uomo:

Io ad Antonino tengo tantissimo, con lui ho instaurato un legame speciale e puro e quello che ho detto oggi in puntata fa parte comunque dell’essere trasparenti tra persone che si vogliono bene e io mi sono sentita due settimane fa un pò ferita dalle parole di Antonino. Quello che era per me un atteggiamento del tutto trasparente, senza malizia, in realtà da lui è stato interpretato così. Mi sono sentita di esprimermi sul suo comportamento delle ultime settimane perchè ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono. Secondo me ha avuto un atteggiamento non conforme a quello che è lui, questo mio modo di parlargli è dovuto al fatto che ero un pò ferita.

La Lamborghini ha continuato il suo sfogo su Spinalbese affermando:

Mi dispiace che lui si senta ferito che in questo momento sia un pò giù, ma spero che le mie parole non gli siano arrivate in una modalità di attacco. Era un invito a rientrare un pò in sè a estraniarsi da dinamiche che non sono sue, mi dispiace vedere che cada in queste trappole infantili. Io per lui provo tanto bene. Io sopporto quello che c’è di bello e puro tra di noi. Spero di avere occasione di chiarire con Antonino.

