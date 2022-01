Grande Fratello Vip, Valeria Marini sconvolge: la richiesta hot fa impazzire tutti!

Gossip TV

Valeria Marini fa una richiesta molto particolare che stupisce i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Valeria Marini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per la gioia dei fan, che adorano il suo umorismo e la sua verve unica. La stellare showgirl ha preso tutti in contropiede, annunciando di voler fare una richiesta decisamente piccante agli autori del reality show di canale5.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini e quella richiesta spiazzante

Varcata la porta rossa di Cinecittà, Valeria Marini ha catalizzato l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip. La showgirl è in coppia con Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, e insieme sono a dir poco spumeggianti, soprattuto perché spesso sono in totale disaccordo e non fanno nulla per evitare lo scontro. La Marini ha espresso il suo interesse per Barù e Gianmaria Antinolfi, e chissà che presto non ci regali un nuovo flirt di cui sparlare. In attesa di capire se uno dei due gieffini è realmente interessato a lei, Valeria ha dichiarato guerra aperta a Nathaly Caldonazzo, rea di averle dato della pazza non troppi giorni fa, per poi liquidare la questione senza scusarsi.

Dopo l’ultima puntata del Gf Vip, gli inquilini della casa hanno ricevuto una brutta notizia, ovvero il budget ridotto per la spesa settimanale che li ha portati a ragionare su come spendere l’esigua somma per un numero consistente di concorrenti. Mentre tutti si sono interrogati sulla mossa giusta da fare, Valeria ha suggerito di spendere i soldi per un vibratore, lasciando tutti di sasso.

La showgirl, con disinvoltura, ha chiesto un sex toy alla produzione, probabilmente ironizzando sul fatto che in questa edizione del programma nessuno sembra riuscire a battere chiodo. Il video di Valeria è rimbalzato sui social, dove tantissimi fan la sostengono quotidianamente e sperano di vederla arrivare in finale insieme al compagno Giacomo.

