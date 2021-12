Grande Fratello Vip, Valeria Marini punta Barù e Gianmaria Antinolfi!

Gossip TV

Valeria Marini potrebbe trovare l’amore al Grande Fratello Vip? La stellare showgirl ammette di avere una cotta per due gieffini.

Valeria Marini ha fatto il suo stellare ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, in coppia con il chirurgo delle star Giacomo Urtis. Nonostante l’affetto reciproco, i due gieffini battibeccano continuamente, suscitando l’ilarità degli inquilini di Cinecittà. Valeria, ammettendo di sentirsi molto più rilassata e serena da quando ha varcato l’iconica porta rossa, confida di avere un interesse romantico per due gieffini in particolare.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini pronta per un flirt?

Esuberante, gentile, solare e prima donna in assoluto, Valeria Marini ha deciso di tornare nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di concorrente, questa volta al fianco dell’amico Giacomo Urtis. Il chirurgo delle star e la showgirl formano una coppia effervescente, difficilmente d’accordo sulle questioni più rilevanti e tantomeno su quelle importanti, ma adorata dal pubblico di Canale5 che ha salvato Valeria e Giacomo dal televoto.

Nonostante la positività che la showgirl vuole donare a tutti coloro che le sono vicini, Valeria sembra avere già una nemica ovvero Nathaly Caldonazzo, che ha fatto scoppiare in lacrime la gieffina pochi giorni fa, senza provare particolare rimorso. Ma per Valeria c’è spazio anche per l’amore nel percorso che ha immaginato di fare al Gf Vip? Parlando con Miriana Trevisan, Valeria ha ammesso di aver provato un feeling particolare per due persone, ovvero Gianmaria Antinolfi e Barù.

“Con Gianmaria ho tanto feeling, capisco quello che pensa. È simpatico, è un amore […] Barù mi piace tanto, però le cose si fanno in due. Può anche scattare dopo, ma deve scattare e non mi va di mettermi a fare la caccia. Io sto riprendendo i miei equilibri e la mia forza e sono felice di essere qui, in un mese ho ripreso la tranquillità e il sorriso”, ha confessato Marini. Nonostante la showgirl sembri intenzionata a prendere tempo, soprattuto con Barù per il quale ha un interesse più profondo, il pubblico non vede l’ora di vederla alle prese con un nuovo flirt il prima possibile.

