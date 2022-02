Grande Fratello Vip: urla fuori dalla Casa contro Soleil Sorge, la reazione di Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo

Gossip TV

Nuove offese e accuse per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: "Sei una gatta morta".

Momento davvero difficile per Soleil Sorge che, dopo essere stata battuta da Delia Duran al televoto, si è ritrovata la maggior parte dei concorrenti contro di lei. Come se non bastasse, nelle ultime ore, l'influencer italo-americana ha ricevuto delle offese direttamente da fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge ancora al centro delle polemiche al Gf Vip

Soleil continua a stare al centro delle polemiche sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, qualcuno ha urlato da fuori delle offese contro di lei: "Soleil sei una gatta morta". Dichiarazioni che, come riporta Biccy, hanno spiazzato Manila Nazzaro, che ha subito raccontato l’accaduto a Delia e Nathaly Caldonazzo.

"Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Hanno urlato contro Sole dall’esterno" ha confessato la Nazzaro alle sue due nuove amiche "Ho sentito chiaramente che le hanno dato della gatta morta. Che vi devo dire, queste sono cose che non mi piacciono". "Ascolta amore, ok che non ti piacciono ste cose, non è che succedono a turno fidati. Questo succede poi con la cattiveria. Uno raccoglie quello che semina. Giusto Delia? Stesso motivo per cui io con lei..." ha prontamente replicato la Caldonazzo.

Le parole di Nathaly, però, non sono piaciute a Manila, che ha dichiarato: "No Nat io non sono affatto d’accordo con te. Sono cose da cui io mi dissocio sempre perché poi possono capitare a turno. Credimi che mi ha disturbato sta roba. Sì però basta". "Ma erano offese su Sole? Il fatto è che la gente da fuori vede tutto" ha domandato Delia chiudendo la conversazione su Soleil.

