Grande Fratello Vip, Alex Belli: "Delia Duran è libera di fare quello che vuole, si è raffreddato tutto tra noi"

Alex pronto a chiudere il rapporto con Delia.

Continua il botta e risposta a distanza tra Delia Duran e Alex Belli. Se da una parte, nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl continua a dire di voler lasciare definitivamente il suo compagno, dall'altra l'attore ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha dichiarato di essere pronto ad accettare la loro rottura.

Alex Belli sempre più distante da Delia Duran

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Alex è tornato a parlare del comportamento assunto da Delia al Grande Fratello Vip e della sua decisione di voler mettere un punto alla loro storia d'amore: "Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me, ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una sua stabilità economica, un suo mondo separato dal mio".

"Poi adesso è libera di fare quello che vuole" ha aggiunto Belli ribadendo una volta per tutte la sua posizione nei confronti della Duran "Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei [...] Io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato tutto. [...] Quando sono uscito dalla casa di Cinecittà ho trovato un’altra Delia, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente".

Alex ha raccontato di aver trovato una Delia completamente diversa dopo la sua partecipazione al Gf Vip e che questo li ha inevitabilmente mandati in crisi: "Se sono freddo con Delia è perché quando sono uscito ho trovato questa verità ad aspettarmi. Non sto dando colpe a nessuno, ma Delia non ha capito la mia complicità con Soleil. Non le è arrivata questa roba ed è entrata in un tunnel. Pensava che il mio amore per Sole potesse minare quello che avevamo io e lei".

