Grande Fratello Vip, una frase di Nicole Murgia scatena la rabbia di Vittoria Deganello

Al GFVip, Nicole Murgia ha parlato del fratello Alessandro, padre della bambina che Vittoria Deganello sta aspettando. Ma ciò che ha detto ha scatenato la rabbia dell'ex volto di Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa è successo.

Le vicende che vedono coinvolte Nicole Murgia e Vittoria Deganello sono abbastanza sconvolgenti: l'ex volto di Uomini e Donne è in dolce attesa di una bambina dal fratello della gieffina, Alessandro Murgia, ma il calciatore non ha mai voluto riconoscere la paternità della bambina e sembra deciso, insieme a tutta la sua famiglia, a ignorare totalmente sia Deganello sia la futura bambina.

GFVip, Vittoria Deganello offesa dai commenti di Nicole Murgia

Concorrente al Grande Fratello Vip, Nicole Murgia prima di entrare nella Casa di Canale 5 ha avuto diversi scontri sui social con l'ex cognata, Vittoria Deganello. Quest'ultima, recentemente, ha rivelato che Murgia le aveva addirittura chiesto di abortire. Si tratta di una situazione molto difficile, soprattutto, perché l'ex volto di Uomini e Donne sta affrontando la gravidanza da sola, come madre single, e più volte si è sfogata con i followers sul fatto che non può più esprimersi liberamente e parlare della gravidanza.

Una delle ultime confessioni di Murgia nella casa ha però scatenato la rabbia di Deganello: la gieffina, infatti, parlando del fratello, ha raccontato che è padre di due bambini, una di 3 anni e un bambino di 6 mesi, avuti dalla moglie, ma non ha accennato alla nascita della figlia che avrà da Deganello. Una vera offesa per la ragazza, che ha risposto per le rime sui social:

"Complimenti, ogni giorno la vostra famiglia si rivela per quello che è. Felice di non farne parte."

Le parole di Murgia non sono, però, una sorpresa, dato che sia lei che la sua famiglia sembrano decisi più che mai a ignorare Deganello e la sua bambina.

