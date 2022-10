Grande Fratello Vip, una fan fermata dalla Polizia: voleva entrare con la forza in Casa!

Gossip TV

La Regina di Roma, popolare sui social, è tornata nei pressi di Cinecittà per fare irruzione nella casa del Grande Fratello Vip. Intervenuta la Polizia.

Il caso Marco Bellavia è scoppiato e i fan del Grande Fratello Vip sono furiosi con la maggior parte dei concorrenti ma anche con Alfonso Signorini e la produzione, per aver permesso che andasse in onda un orribile episodio di bullismo. Una fan in particolare, la famosa Regina di Roma, si è appostata a Cinecittà per insultare i concorrenti, difendendo Bellavia, cercando poi di fare irruzione in casa. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, caos: una fan tenta di fare irruzione

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poche settimane ed è già scoppiato il caos a causa dell’abbandono di Marco Bellavia che, dopo aver chiesto aiuto ai suoi compagni di viaggio esprimendo la sua crisi personale, è stato emarginato, bullizzato e insultato. Un esempio osceno di televisione che risuona da giorni nel malcontento del popolo del web, il quale pretende che Marco abbia giustizia e che vengano puniti tutti coloro che non hanno dimostrato un briciolo di umanità, dando spettacolo in modo grottesco davanti a milioni di spettatori.

Mentre, secondo alcuni, la produzione avrebbe allertato i Vipponi in pericolo prima della puntata, quando scopriremo che conseguenze avranno le azioni dei concorrenti del Gf Vip e quale sarà la presa di posizione di Alfonso Signorini, una fan accanita si è recata fuori Cinecittà per urlare contro i gieffini. Si tratta del noto personaggio web Regina di Roma, che ha insultato pesantemente alcuni concorrenti come Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, tra i più verbalmente cruenti contro Bellavia, urlando fuori le mura di Cinecittà. Non contenta, Regina di Roma ha cercato anche di fare irruzione in casa ed è intervenuta la Polizia.

“Scusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato. So bravi qui, mi hanno portato pure la cena. Li sto a fa piscià sotto da ride. Ma io me la combatto. Mi hanno trovata davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere per la barba Ciacci per pulirmi le scarpe. […] Ecco arrivato il mio avvocato - riporta Biccy - Mi ha portato una tuta e le sigarette, che stavo in pigiama. Mo sta a parlà col capitano che è al telefono con un giudice. Sento urlare il mio avvocato matto”.

È stata proprio lei a raccontare di essere stata fermata dalle autorità dopo aver minacciato di varcare la porta del Gf Vip per fare giustizia, a suo modo, contro il bullismo. Cosa ne pensate? Nel frattempo gli sponsor si dissociano pubblicamente, incitati dai fan a prendere posizione.