Grande Fratello Vip, tutti disertano il compleanno di Lulù Selassié: la reazione inaspettata

Gossip TV

Lulù Selassié costretta a disdire la sua feste di compleanno? Il gossip sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore si mormora che Lulù Selassié stia passando un momento poco felice proprio a ridosso del suo compleanno. Sembra, infatti, che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia dovuto annullare i festeggiamenti dal momento che molti invitati, compresi alcuni ex gieffini, hanno disertato l’evento.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié nei guai: cosa è successo?

Lulù Selassié costretta a rinviare la sua festa di compleanno? La notizia dell’ultima ora è stata diffusa da The Pipol Tv, e racconta di un momento nero per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Si avvicinano i ventiquattro anni della principessa etiope, e lei ha pensato di organizzare un bel party in uno degli hotel più suggestivi di Napoli, il Gold Tower Hotel, in data 9 giugno 2022 ovvero nel giorno del suo compleanno. Ricordiamo che Lulù esce da un periodo terribile dopo la rottura improvvisa con Manuel Bortuzzo, a proposito della quale sono uscite tante informazioni diverse da fonti più o meno attendibili, poi categoricamente smentite da entrambi.

La principessa non ha nascosto di aver preso piuttosto male l’addio a Manuel, con il quale sperava di poter costruire la sua vita futura con tanto di figli e matrimonio super romantico. Dunque, forse proprio per esorcizzare questo momento no, l’ex gieffina ha voluto dare tutta sé stessa per l’evento per poi trovarsi all’ultimo momento senza invitati. Secondo l’indiscrezione, infatti, tra gli invitati erano presenti molti gieffini che hanno disertato a causa di impegni, più o meno attendibili.

Così, Lulù sarebbe stata costretta a correre ai ripari, chiedendo di far slittare la festa del suo compleanno a fine giugno, per assicurarsi che vi siano abbastanza Vip a festeggiarla come si deve. E mentre Lulù è alle prese con problemi mondani, la sorella Jessica ha rinunciato pubblicamente a Barù. Dopo aver letto i gossip sulla nuova relazione del gieffino e aver visto le prove sui social, Jessica si è arresa e ha chiesto ai fan di rispettare la sua scelta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.