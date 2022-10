Grande Fratello Vip, tutti contro Nikita Pelizon: George Ciupilan e Attilio Romita non ci stanno!

Gossip TV

Nelle ultime ore, dopo aver visto la maggior parte della casa scagliarsi contro Nikita Pelizon, George Ciupilan e Attilio Romita hanno preso le distanze dagli inquilini del Grande Fratello Vip.

Quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip è decisamente assurdo, se si pensa che sino a pochi giorni fa tutti si battevano il cuore ammettendo le proprie colpe di branco nei confronti di Marco Bellavia, per poi ripetere lo stesso scenario con Nikita Pelizon. La casa di Cinecittà è invasa da bulli e Attilio Romita e George Ciupilan non ci stanno!

Grande Fratello Vip, George Ciupilan difende Nikita Pelizon

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno offrendo, per la seconda volta nel giro di poche settimane, uno spettacolo indegno al pubblico di Canale 5. Nikita Pelizon è diventata il nuovo bersaglio della Casa di Cinecittà, criticata per il suo essere sempre troppo sorridente, forse al centro di gelosie assurde come quella che Elenoire Ferruzzi prova per Daniele Dal Moro, nonostante sia evidente che l’ex tronista di Uomini e Donne non ricambi i suoi sentimenti. Insomma, tutti ce l’hanno per qualche motivo con Nikita e stiamo nuovamente assistendo al branco contro uno, cosa ridicola dato che neppure due puntate fa tutti si battevano il petto assicurando di essersi pentiti nell’aver giudicato male Marco Bellavia, pronti a camminare con le ginocchia sui ceci pur di pulire la propria immagine.

Dopo il gesto terribile di Elenoire nei confronti di Nikita, il web è esploso ma anche in Casa si sono levate voci di protesta da parte di chi trova che la modella non abbia fatto nulla di male. George Ciupilan e Attilio Romita, ad esempio, si sono scagliati contro gli altri Vipponi in difesa della Pelizon.

“Sono loro che si imbruttiscono quando dicono queste cose. Diventano brutti. Io che sono stato definito un calorifero perché ho detto che Nikita è una persona dolcissima? Io ieri l’ho detto ad Elenoire, che ieri è venuta anche a chiedermi scusa […] Poi è uscito il discorso che quando le piace un uomo Nikita prova a rubarglielo… ma quando mai”.

Romita ha sbottato mascherando Elenoire: la gieffina evidente ha bisogno di affetto, ma scambia amicizia per amore e per competizione femminile subdola e ingrata, forse vista con i suoi occhi perché il pubblico non ha mai pensato lo stesso di Nikita. Anche George, accusato addirittura di essere la spia della modella, è furioso e ha ammesso che continuerà a proteggere le persone quando il gruppo diventa branco orrendo e urlante senza motivazioni. Nel frattempo, lo staff di Nikita chiede che vengano presi seri provvedimenti: Alfonso Signorini agirà di conseguenza o si attirerà una nuova ondata di sdegno che potrebbe mettere fine al successo di questa edizione del Gf Vip?

