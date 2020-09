Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi vuole 'Dare Fuoco' a Maria Teresa Ruta: la frase shock

Gossip TV

Tommaso Zorzi pronuncia una frase shock su Maria Teresa Ruta, tra l'indifferenza dei compagni del Grande Fratello Vip, e si pensa alla Squalifica.

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel salone, Maria Teresa Ruta dorme profondamente e Tommaso Zorzi suggerisce di darle fuoco per svegliarla. Al pubblico non sfugge il commento scioccante dell’influencer, e chiede che sia Squalificato al pari di Fausto Leali.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rischia la squalifica: le frasi shock

Nella Casa del Grande Fratello, ormai si sa, il linguaggio dovrebbe essere sotto controllo. In una vetrina come quella fornita dal reality show, condotto da Alfonso Signorini, bisogna passare messaggi positivi e non lasciarsi andare ad affermazioni assurde, almeno se si vuole rimanere a lungo in gioco. Lo sa bene Fausto Leali, squalificato per una frase razzista rivolta a Enock Barwuah. Sebbene fossero indubbie le buone intenzioni del cantante e anche il fratello di Balotelli avesse compreso il suo animo buono, è stato impossibile non punire Leali, affinché l’esempio arrivasse al grande pubblico.

Mentre Fausto rompe il silenzio dopo la squalifica, si presenta l’ennesimo caso che potrebbe portare all’eliminazione diretta di uno dei Vip. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi che, dopo il tentativo fallito di svegliare Maria Teresa Ruta dal suo profondo sonno, ha avuto il coraggio di suggerire: “Perché non le diamo fuoco! Facciamo un rito vudù”.

Un’uscita a dir poco infelice, soprattutto visti i recenti fatti di cronaca che continuano a registrare violenza inaudita sulle donne. Tommaso, che ha rifiutato l’amicizia di Franceska Pepe, è finito al centro delle polemiche e il popolo del web è rimasto molto deluso dalle sue parole. Il pubblico chiede la Squalifica immediata, così come avvenuto per Leali, perché le affermazioni di Zorzi sono talmente pesanti da dover essere punite. Signorini concorderà con il pubblico o Tommaso avrà modo di riflettere su quanto affermato e sulla gravità delle sue parole, senza conseguenze per il gioco?

