Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Soleil Sorge: "Se fossi stato in Casa con lei probabilmente sarei stato espulso"

L'influencer milanese, trionfatore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, affonda l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Sorge, una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, dopo una partenza decisamente positiva all'interno del reality, ha iniziato a perdere pian piano consensi dentro e fuori dalla Casa e si è avuta la conferma soprattutto quando, dopo tre mesi e mezzo, non è stata la preferita del pubblico al televoto, superata nettamente da Nathaly Caldonazzo. Si è molto parlato dei motivi che possono aver influito sulla questione, certamente la Sorge ha un modo di fare a volte discutibile e certe sue esternazioni sono apparse abbastanza infelici. Come se non bastasse, l'italo-americana negli ultimi giorni,si è allontanata dai suoi capisaldi della casa, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che hanno mostrato più di qualche perplessità nei suoi comportamenti.

Ad esprimersi a tal proposito è stato l'influencer milanese, trionfatore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi che durante un’intervista per il format Instagram A Casa Mia, ha espresso la sua opinione sull'ex corteggiatrice affermando che l'avesse avuta nella Casa, probabilmente si sarebbe fatto espellere:

La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una Soleil. Perché io sono sicuro che la diplomazia non mi appartiene. Non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, non tanto come sei tu ma anche con chi ti mettono. Ti mettono una Soleil che poi io ho conosciuto nella vita ma non pensavo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato li probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto te le dico tutte consapevole del mio destino.

