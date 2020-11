Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti: scoppia una Lite nella notte

Gossip TV

Tommaso Zorzi è furioso con Francesco Oppini dopo la Puntata del Grande Fratello Vip e scoppia la lite nella Notte.

L’annuncio di Alfonso Signorini sulle nuove disposizioni per la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha suscitato reazioni molto diverse tra loro. Tommaso Zorzi, durante la Puntata, è rimasto deluso da quella di Francesco Oppini e ha annunciato di voler prendere le distanze dal figlio di Alba Parietti.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi furioso con Francesco Oppini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha subito una grande variazione, e terminerà a febbraio 2021. Dopo settimane di latitanza, Alfonso Signorini ha deciso di dare l’annuncio ufficiale ai concorrenti durante la Puntata, suscitando le reazioni più disparate. Alcuni concorrenti sono scoppiati in lacrime, ammettendo di essere già alquanto provati dalla reclusione forzata, mentre altri si sono dimostrati ben disposti verso le novità sul reality show di Canale5.

Mentre Tommaso Zorzi si è lasciato andare alla nostalgia solo per un momento, Francesco Oppini sembra aver immediatamente pensato alle sue prossime mosse. “Pensò che lascerò. Ho delle attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado”, ha confessato il figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi lontani: caos al Grande Fratello Vip

Le parole di Francesco hanno turbato profondamente Zorzi, che ha dichiarato di voler sentire da parte del suo ‘Raimondo’ un maggior sostegno in Casa, invece che sentirsi smarrito ogni volta che Oppini prende una decisione affrettata. “Stanotte dormirò con Elisabetta, perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male”, ha ammesso l’influencer del Gf Vip, minacciando di tirare su un muro che non sarà facile da valicare.

Zorzi ha confermato di essere rimasto colpito dalla reazione di Francesco, confessando di volere vicino una persona in grado di sostenerlo e non demoralizzarlo perché non riesce a controllare l’ansia. La notte scorre, così, non senza polemiche e Tommaso vorrà certamente avere un confronto con Oppini, che si è salvato al televoto contro la Contessa Patrizia De Blanck.

