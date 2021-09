Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti rivela: "Ho avuto una cotta per Soleil, quando uscirà..."

Gossip TV

Tommaso svela per chi si era infatuato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Eletti è stato costretto a lasciare il Grande Fratello Vip dopo essersi scontrato al televoto con Davide Silvestri. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex discusso gieffino ha fatto il bilancio del suo percorso nella Casa confessando di essersi preso una cotta per Soleil Sorge.

La rivelazione di Tommaso su Soleil

L'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip per Tommaso è stata breve ma intensa. Ospite dell'ultimo appuntamento di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, l'ex gieffino ha dichiarato: "Un po’ me l’aspettavo di essere eliminato dato che so quanta gente fuori ce l’ha con me e mi odia. Quindi si me l’aspettavo. Poi contro Davide che è un ragazzo simpaticissimo. Anzi, sono stato anche contento che sia rimasto lui così si fa conoscere bene. Io magari avrò altre occasioni per farmi conoscere. Però sono contento di aver fatto questa esperienza. Ho conosciuto un sacco di gente carina e buona".

A proposito dei suoi compagni di avventura, Tommaso si è lasciato andare a una rivelazione inaspettata su Soleil: "Sono rimasto molto colpito da Soleil che è un po’ simile a me, outsider un po’ matta, intelligente e carismatica. Mi sono trovato molto bene e ho avuto per lei una piccola cotta. Un bacio? No, ma magari. Io ormai sono cambiato, quelle cose che avevo con Valentina grazie a Temptation ho capito che sono inutili. Da parte mia vorrei. Quando uscirà magari la conoscerò meglio. [...] Da quello che sentivo io, qualcosa si, mi ha dato segnali positivi. Niente di eccessivo. Però comunque da come si comportava nei miei confronti un segnale di… qualche sguardo c’è stato insomma".

Nel corso dell'ultima diretta del Gf Vip, il giovane Eletti ha incontrato per la seconda volta la sua ex Valentina Nulli Augusti, tornata nella Casa per replicare alle pesanti accuse mosse dai Vipponi nei suoi confronti: "Lei vuole entrare nella Casa e vuole fare gossip. Abbiamo avuto quattro mesi per chiarirci appena vado al Grande Fratello vieni là. Che poi a me mi hanno chiamato perché è spiccata la personalità un po’ matta. Lei invece è venuta la. Ieri ero preparato e ho sparato tutto quanto, semplicemente la verità".

