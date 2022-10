Grande Fratello Vip, tensioni tra Antonella Fiordelisi e Amaurys Perez: ''A lui rode perché…''

Gossip TV

Antonella Fiordelisi confida di aver osservato l’atteggiamento di Amaurys Perez nei suoi confronti e di temere che il concorrente del Grande Fratello Vip sia offeso con lei.

Nella casa del Grande Fratello Vip le amicizie vanno e vengono, soprattutto quelle costruite su fragili basi. Antonella Fiordelisi ha alzato la voce pochi giorni fa, facendo una sfuriata contro coloro che non rispettano i momenti comuni come quello dei pasti, e infastidendo non poco Amaurys Perez. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Amaurys evita Antonella?

Antonella Fiordelisi sta uscendo da vincitrice nella casa del Grande Fratello Vip, amata moltissimo dal pubblico che apprezza la schiettezza della partenopea, la sua capacità di creare dinamiche senza troppo sforzo e per come si è comportata con Marco Bellavia quando tutti hanno voltato le spalle al gieffino. Negli ultimi giorni, dopo aver massaggiato il Lato B di Antonino Spinalbese, Antonella ha fatto una vera e propria sfuriata contro alcuni concorrenti del Gf Vip, rei di non presentarsi durante i momenti comuni vissuti in casa come quelli dei pasti, preferendo la palestra oppure ritardando la cena e il pranzo del resto degli inquilini per i loro comodi. Secondo Antonella, dopo il suo discorso, Amaurys Perez avrebbe preso le distanze e si starebbe comportando con lei in modo sempre più freddo.

“Amaurys è strano con me, hai visto anche a tavola? E nessuno gli ha detto niente. Io lo conosco fuori da qui, a lui rode il sedere per qualcosa o è nervoso di suo…. O si è sentito con la coda di paglia, perché ho detto che alcune persone non pranzano e cenano e lui delle volte ha fatto così. Per me non è normale che uno fa palestra nel momento in cui si mangia, però non me l’ero presa con lui”.

Fiordelisi si è sfogata con Edoardo Donnamaria, il suo attuale flirt, ammettendo di aver notato un cambiamento repentino nello sportivo. Che la sua sensazione sia giusta? Nel frattempo il pubblico del Gf Vip non sembra gradire particolarmente la presenza di Amaurys nel cast: il gieffino interagisce pochissimo, trascorre il tempo ad allenarsi e si isola senza creare neppure la più piccola delle dinamiche!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.