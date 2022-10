Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi massaggia il Lato B di Antonino Spinalbese: Edoardo Donnamaria esplode!

Gossip TV

Momento massaggio hot nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi fa infuriare Edoardo Donnamaria, tutta colpa del Lato B di Antonino Spinalbese.

Nella casa del Grande Fratello Vip anche il più piccolo dettaglio può diventare la miccia perfetta per scatenare il caos e una nuova discussione. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più vicini, e il volto di Forum non ha visto di buon occhio il massaggio che la schermitrice ha fatto al lato B di Antonino Spinalbese, nonostante entrambi spergiurino che non vi sia stato un goccio di malizia.

Gf Vip, Antonella la combina grossa: Edoardo furioso

Giorni lenti che trascorrono ancora più lentamente nella casa del Grande Fratello Vip, intervallate da burrascose discussioni e momenti di relax con tanto di vino e feste in giardino. Antonino Spinalbese, uno dei concorrenti più osservati di questa edizione del reality show di Canale 5, ha lamentato una serie di dolori alla schiena e al lato b, e Antonella Fiordelisi si è generosamente offerta di aiutarlo con un bel massaggio. La schermitrice e l’ex di Belen Rodriguez hanno preso la cosa con ironia, dal momento che Antonella in questi giorni sta intrecciando un flirt con Edoardo Donnamaria, mentre quest’ultimo ha visto il gesto della gieffina come un vero e proprio tradimento - sebbene lui stesso abbia promosso lo stesso gioco poche ore prima.

“Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare queste cose. Ma a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino - riporta Biccy - Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale sarò strano io. Questa cosa mi ferisce e pensavo fosse un altro tipo di persona. Nella vita purtroppo si sbaglia”.

Edoardo si è sfogato molto duramente e, mentre per Pamela Prati arriva un’amara sorpresa, ha cercato anche il confronto con Antonella qualche ora dopo, ammettendo di essere geloso e molto infastidito, sopratutto perché a ricevere il suo massaggio è stato Antonino. Che il gieffino sospetti che presto sarà scartato in favore dell’ex di Belen? Sicuramente il web vorrebbe assistere a questo colpo di scena!

