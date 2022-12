Grande Fratello Vip, tensione tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: ecco cosa è successo

Gossip TV

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà prossimi allo scontro? Nella casa del Grande Fratello Vip si accende la tensione tra i due concorrenti.

L’insofferenza di Antonino Spinalbese si fa sempre più evidente e il concorrente sembra pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip pur di riabbracciare la figlia Luna Marì, in qualsiasi momento. Delusa dalla risposta che Antonino ha dato ad Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del programma su Canale 5, Giaele De Donà lo riprende duramente e l’aria si fa tesa tra i due gieffini.

Grande Fratello Vip, Giaele delusa da Antonino!

Dopo diversi mesi di reclusione e la prospettiva di dover rimanere nella casa del Grande Fratello Vip sino ad aprile se non verrà eliminato prima, Antonino Spinalbese sta mostrando chiari segni di cedimento a causa della nostalgia fortissima che prova per l’amata figlia Luna Marì. La bambina, nata dalla relazione intensa quanto fugace con Belen Rodriguez, si trova a casa con la madre ed è circondata d’amore ma sembra che negli accordi non fossero previste visite al Gf Vip, proprio per tutelare la minore.

Così, quando Alfonso Signorini ha introdotto l’ingresso di Ginevra Lamborghini in casa come ospite per una settimana, fingendo che tramite lei Antonino avrebbe potuto lasciare il programma per tornare da Luna Marì, l’hair-stylist non ci ha pensato due volte e ha accettato. Questo gesto ha fatto molto dispiacere Giaele De Donà, che ha voluto affrontare di petto lo spizzichino, rivelando:

“Ci sono rimasta male quando te ne stavi andando via senza neanche salutarmi, ma ti rendi conto? Non dovevi prendere neppure in considerazione l’idea di lasciarmi lì da sola, io capisco che vuoi uscire per andare via e tornare da tua figlia, ma se te ne fossi realmente andato senza salutarmi io ci sarei rimasta male”.

Antonino, confuso per la reazione di Giaele, ha spiegato che lo avrebbe fatto per la figlia e comunque avrebbe dedicato un saluto speciale a lei dallo studio, ma la risposta non sembra aver soddisfatto la stilista. Il rapporto tra i due gieffini è sempre più complicato, soprattutto da quando Ginevra è tornata e Giaele si è mostrata gelosa delle attenzioni che Spinalbese rivolge alla gieffina.

