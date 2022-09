Grande Fratello Vip, tensione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: ''Le repliche le lasciamo alle spalle''

Gossip TV

Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip, portando un dono a Sonia Bruganelli e scatenando l’ira dell’opinionista.

Adriana Volpe, dopo le polemiche a causa della sua sostituzione come opinionista al Grande Fratello Vip, è tornato nel programma come ospite per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci. In studio, la tensione con Sonia Bruganelli è inevitabile.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli faccia a faccia

La decisione di Alfonso Signorini, di sostituire Adriana Volpe con Orietta Berti come opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha suscitato non poche polemiche. La presentatrice non ha nascosto la sua delusione, avendo ammesso più volte di essersi affezionata allo studio del Gf Vip e aver apprezzato l’esperienza in qualità di opinionista, vedendo poi riconfermata la collega e rivale Sonia Bruganelli. Nella puntata di ieri, in onda su Canale 5, Adriana è stata invitata a tornare a Cinecittà per fare una gradita sorpresa a Giovanni Ciacci, che ha parlato per la prima volta in diretta della sua sieropositività.

Volpe, che ha elogiato non poco Giulia Salemi, si è mostrata molto dolce nei confronti dell’amico, con il quale ha affrontato la scoperta della malattia lontano dalle telecamere ben prima che lui annunciasse pubblicamente la sua condizione. Signorini, concluso l’incontro tra i due, ha voluto abbracciare Adriana nello studio, dove il pubblico l’ha accolta con entusiasmo mente Sonia Bruganelli ha trattenuto a stento il proprio fastidio. Adriana non ha smentito la tensione con l’ex collega, omaggiandola con un bavaglino e provocando ilarità tra i presenti. Sonia, dopo aver rinunciato al dono, ha approfittato per tirare una bella frecciatina.

“Un pochino mi è mancata…Con Orietta mi trovo benissimo, è una signora, ma con Adriana c’era quella sana competizione… Venivo in pace: quest’anno abbiamo fatto una fatica incredibile tra studio nuovo, concorrenti nuovi. E se si collega uno adesso pensa sia una replica di una puntata dell’anno scorso. Le repliche le lasciamo alle spalle”.

Con eleganza Sonia ha ribadito di non essere affatto dispiaciuta per la mancanza di Adriana, che ha incassato con eleganza il colpo, mettendo in luce l’unica verità: le due non saranno mai amiche per la pelle.

