Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Giulia Salemi è il vero valore aggiunto, Sonia Bruganelli? Ha costruito un personaggio"

Gossip TV

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip a ruota libera su Sonia Bruganelli e l'ex gieffina Giulia Salemi.

Adriana Volpe è stata sicuramente una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex opinionista del reality show di Canale 5 ha detto la sua sulle novità della nuova edizione ed è tornata a parlare della proposta inaspettata ricevuta da Alfonso Signorini.

Adriana Volpe rompe il silenzio sul nuovo ruolo di Giulia Salemi al Gf Vip

Adriana Volpe ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui è tornata a parlare della proposta di Alfonso Signorini di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip con Sonia Bruganelli come opinionista. Una proposta, però, che la conduttrice è stata costretta a rifiutare per cause di forza maggiore:

È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo. Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella Casa e Sonia come opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto! Ma, nella vita, ci sono delle priorità. La persona viene prima del personaggio e mia figlia prima di tutto.

A proposito del ruolo di opinionista e del suo rapporto travagliato con la Bruganelli, la Volpe ha confessato:

Per fare l’opinionista bisogna avere una grande passione per il GfVip, seguire le dinamiche della sera e della notte, quando di solito succedono più cose. Bisogna studiare gli atteggiamenti, sentire quello che dicono i concorrenti e in quale contesto: ci sono frasi che non necessariamente finiscono nei filmati del serale, ma che qualificano un personaggio. Vivevo sintonizzata con il GfVip, mi addormentavo con i vipponi. Allora, forse, a Sonia manca questo tipo di confronto.

Io ero sicura che Sonia lo avrebbe rifatto - ha aggiunto l'ex opinionista del Gf Vip - Il suo sogno era essere l’unica opinionista, sapevo perfettamente che era così. Mi dispiace, ho provato in tutti i modi a creare un ponte fra me e lei, ma non ha voluto. [...] Ha costruito un personaggio, ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera, ho sempre voluto pensare che sotto ci fosse altro. Vediamo. Può essere, invece, l’anno in cui spicca il volo e la vedremo condurre programmi da sola in prima serata.

Leggi anche Lite nella Casa del Gf Vip tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi

Adriana ha parlato anche della presenza in studio dell'ex amatissima gieffina Giulia Salemi:

Secondo me l’ingresso della Salemi è stato un gran colpo di scena. Lei è il vero valore aggiunto. Mi piace un sacco perché sa dare voce ai tweet più divertenti, creando un filo diretto con il pubblico che segue il programma sui social. Giulia è amata per la freschezza, l’ironia, la spigliatezza. Mi è piaciuta dentro la Casa e, in queste prime puntate, è stata perfetta nello studio. E può solo crescere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.