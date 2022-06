Grande Fratello Vip, svelati i nomi di altri possibili concorrenti del reality show

Gossip TV

Tra i papabili concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi anche un volto de L'Isola dei Famosi.

Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da ormai qualche mese, ma Alfonso Signorini e la produzione sono già al lavoro per il cast della prossima edizione. Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo nella famosa Casa di Cinecittà anche un ex volto iconico de L'Isola dei Famosi!

I possibile concorrenti della settima edizione del Gf Vip

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo settembre 2022. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Una piccola anticipazione è arrivata da Davide Maggio che, tramite un post sui socia, ha dato per certa la partecipazione di un personaggio con le seguenti iniziali: CM.

A far luce sul personaggio misterioso ci ha pensato Biccy, secondo cui CM non è altro che Carolina Marconi. Non solo. Il sito iGossip ha fatto altri due ipotetici nomi, ovvero quello dell'attrice Antonella Ferrari e quello del famoso avvocato Luca Di Carlo, noto per essere amico di Ilona Staller e per aver preso parte in studio a tutte le puntate dell'ultima stagione de L’Isola dei Famosi. Sarà davvero così?

Intanto, sempre Davide Maggio, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, ha anticipato qualche curiosità relativa alla nuova edizione del Gf Vip:

Qualche nome valido c'è. Sportivi al Gf Vip? C'erano trattative con un numero uno. Non so come si siano evolute le cose. Sonia, non lo credevo, ma è sicura al Gf Vip. Soleil invece non sarà opinionista.

