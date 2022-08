Grande Fratello Vip, svelati i nomi di altri concorrenti: "Lei è un grande ritorno"

Gossip TV

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma! Dopo Carolina Marconi, nuovi indizi sui social vedrebbero la partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini di Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria.

Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi nel cast del Gf Vip

Manca davvero poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Nelle ultime ore, l'account Twitter del programma ha pubblicato il video di una nuova concorrente: "Nuovi concorrenti… L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo". Indizio che ha provocato la reazione di molti, che hanno subito pensato all'ex gieffina Carolina Marconi: "Lei almeno ha una bella storia", "questo è un grande ritorno", "...se è lei sono contento".

A confermare la presenza di Carolina Marconi nel cast del Gf Vip ci ha pensato Davide Maggio:

Sta per tornare nel reality che l’ha resa famosa 18 anni fa. L’indizio pubblicato sugli account ufficiali del Grande Fratello Vip svela la presenza di Carolina Marconi tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini per animare la settima edizione del reality, in onda su Canale 5 da lunedì 19 settembre 2022. Il nome non è nuovo ai seguaci Instagram di Davide Maggio che qualche settimana fa aveva lasciato intendere il suo ingresso nella casa.

Ma non è finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni, due nuovi Vipponi sarebbero pronti a partecipare al reality show. Stiamo parlando di Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo sarebbe dovuto entrare nella Casa di Cinecittà l'anno scorso insieme ad Antonio Medugno e Gianluca Costantino.

