Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini duro contro Alfonso Signorini

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta ricevendo numerose critiche, l'ultima di esse arriva da Stefano Bettarini contro il conduttore del reality, Alfonso Signorini.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è una delle più chiacchierate degli ultimi anni, al punto che persino Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset è intervenuto e ha chiesto di sospendere la messa in onda di una puntata su La5, dove il reality condotto da Alfonso Signorini è mandato in onda in replica. Ma a criticare il programma di Canale 5 è anche Stefano Bettarini.

GFVip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini

L'ex calciatore, infatti, ha commentato negativamente l'atteggiamento soprattutto del conduttore, dopo l'ultima puntata, quella di ieri lunedì 6 marzo. Signorini, infatti, ha deciso di scusarsi con il pubblico di Canale 5 per l'atteggiamento dei gieffini e il suo esempio è stato seguito da Sonia Bruganelli che ha ammesso di aver esagerato nel criticare i gieffini. Tra i concorrenti della casa si è scusato, invece, a nome di tutti Daniele Dal Moro.

Ma, nonostante queste scuse, Signorini ha ribadito che questa è l'ultima chance per i gieffini, dopo di che scatteranno seri provvedimenti. In seguito a questo episodio, Bettarini ha pubblicato sui social una foto nelle stories che ha fatto molto parlare: l'immagine di un uomo che si inchina e su questa figura ha scritto a caratteri cubitali "CHI", la foto, inoltre è stata accompagnata da una frase che lascia spazio a poche interpretazioni:

"C'è differenza tra un inchino e piegarsi a 90°"

Ancora una volta, come è già capitato in passato, Bettarini ha deciso di esporsi in merito alle decisioni che i vertici del programma stanno prendendo e che secondo lui sono totalmente fuori luogo e che fanno risaltare quell'atteggiamento da "due pesi, due misure" che in più di un'occasione è stato adottato.

