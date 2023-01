Grande Fratello Vip, spuntano insinuazioni su Luca Onestini da un vecchio video, cosa sarà successo?

Gossip TV

Sull'ex gieffino del Grande Fratello Vip, Luca Onestini si sono diffusi dei video che diffondono diverse insinuazioni sul suo conto e sulla relazione con Soleil Sorge. Vediamo cos'è successo.

Al Grande Fratello Vip non si placano gli scontri tra Luca Onestini e Solei Sorge: il vippone accusa la gieffina di averlo tradito in passato e dovrebbe quindi essere lui ad avercela con lei. Soleil tuttavia ha lanciato diverse frecciatine all'ex che lasciano intendere che la situazione non è andata esattamente così.

Grande Fratello Vip, vecchi video sbugiardano Luca Onestini

Il web, a quanto pare, non dimentica e sono riemersi video del 2017 in cui Soleil Sorge, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso rivelava alcune verità sul vippone:

"Siamo sicuri che sia stata io a tradire? Lui prima di entrare ha chiesto il numero alla ragazza che lo corteggiava a Uomini e Donne. Si sono sentiti e io l'ho scoperto."

Sulla rottura con la vippona, all'epoca, intervennero anche Jeremias e Cecilia Rodriguez, i quali accusarono Onestini di aver architettato ogni cosa e anche di queste accuse sono stati diffusi i video. Entrambi i fratelli Rodriguez, infatti, rivelavano che la rottura tra Onestini e Sorge era stata loro anticipata da un amico del vippone. Tutta la situazione era davvero ingarbugliata e l'intera faccenda sembrava costruita, stando alle parole dei Rodriguez- Dove sarà la verità?

Luca Onestini, intanto, è finito nella bufera anche per i commenti contro Nikita Pelizon, le ripetute offese hanno scatenato il botta e risposta tra la sorella della vippona e il fratello di lui, Gianmarco Onestini che sarebbe arrivato a minacciare di denunciare Pelizon per diffamazione a causa di un tweet pubblicato contro il fratello e che si è espresso anche a proposito della situazione con Soleil Sorge.

