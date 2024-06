Grande Fratello Vip, spunta un retroscena su Alessandro Basciano "troppo arrabbiato" con Sophie Codegoni

Gossip TV

Secondo gli ultimi rumors sull'ex coppia di gieffini, nata durante la sesta edizione del Gf Vip, Alessandro Basciano sarebbe molto indispettito nei confronti di Sophie Codegoni che sarebbe andata via di casa.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, i due ex gieffini della sesta edizione del Gf Vip, sarebbero ormai giunti ad una rottura insanabile. La Codegoni, negli ultimi tempi, ha infiammato il gossip dopo essere stata avvistata con l'attore spagnolo Arón Piper con il quale, tuttavia, sembra essersi già spenta la fiamma anche se i beninformati riferivano che l'ex tronista era presissima dal Aron con il quale ha trascorso una notte di passione.

Gf Vip, Alessandro Basciano: "Sophie ha sbagliato"

Secondo quanto ha riferito Deianira Marzano in diretta su Radio Marte, l'interprete di Elite, "avrebbe già preso altre vie" e Sophie, di nuovo single, avrebbe lasciato l'appartamento nel quale conviveva con Basciano e si sarebbe già trasferita altrove.

"Sophie Codegoni era in cerca di una nuova casa pare l’abbia trovata. Ed infatti nel giro di un paio di settimane ha cambiato casa, taglio di capelli e fidanzato. Questa è la quarta casa in un anno, saranno contenti i traslocatori. Basciano è andato ad Ibiza quindi rottura definitiva ma Aron Piper ha preso altre vie", questo il rumors spifferato di recente dalla Marzano. Che l'ex gieffino sia stato ad Ibizia è stato confermato anche da Biagio D'Anelli, anche lui ex concorrente del reality show della sesta edizione. Biagio, ai microfoni di Turchesando ha dichiarato:

"Vedo tante persone che stanno parlando di Sophie e Ale. Li conosco, abbiamo condiviso un percorso. L’unica cosa che posso dire, Alessandro è andato a Ibiza in discoteca a lavorare come dj. Non c’è nessuna ragazza fissa. Sono 36 ragazze nel locale che hanno fatto solo un selfie con lui. È andato da solo a Ibiza. Alessandro l’ho visto una settimana fa. E ti do un’altra notizia e poi chiudo. Lui era con me. Aveva il silenzioso al telefono. Ho visto otto chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere. Ha risposto: “no, sono troppo arrabbiato. Lei ha sbagliato”.

Queste le dichiarazioni dell'ex gieffino che ha dunque rivelato che Alessandro sarebbe molto arrabbiato nei confronti di Sophie, madre della loro figlia Celin Blue che nel maggio scorso ha compiuto un anno. I motivi potrebbero essere legati alla breve liaison della Codegoni con Piper, spifferata da diversi esperti di gossip. I due si sarebbero conosciuti durante la settimana di moda a Milano e dopo aver cenato insieme in un locale esclusivo del capoluogo lombardo avrebbero sostato diverse ore in albergo. Secondo le voci, i due sono apparsi molto affiatati ma Aron Piper avrebbe chiuso quasi immediatamente la frequentazione.

