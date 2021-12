Grande Fratello Vip: "Spero che Manuel rimanga nella Casa, ha ancora tanto da dare", intervista all'amico Alex Castelluccio

Gossip TV

Alex racconta la sua profonda amicizia con Manuel ai microfoni di Comingsoon.it.

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà, caratterizzato anche dal rapporto con Lulù Selassié, è il suo migliore amico Alex Castelluccio. La loro amicizia, che il giovane tatuatore ha definito un vero e proprio "regalo che gli ha fatto la vita", è nata diversi anni fa e da quel momento i due non si sono più separati. Un incontro tanto bello quanto inaspettato, che ha contribuito a cambiare totalmente la loro vita.

Alex Castelluccio si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla bellissima amicizia che lo lega a Manuel, al percorso di quest'ultimo nella Casa del Grande Fratello Vip. Un'esperienza molto importante e impegnativa per il giovane nuotare, che nel corso di questi mesi ha vissuto forti emozioni e incontrato non poche difficoltà.

Ciao Alex, raccontaci un pò di te e Manuel. Come è nata la vostra amicizia?

Manuel è una delle persone più importanti della mia vita. È un ragazzo d'oro e per me la sua amicizia è un dono, lui stesso lo è. Noi ci siamo conosciuti dopo l'incidente. Mentre era ricoverato chiesero qualcuno per tagliargli i capelli, io accompagnai il mio amico in ospedale. Ci siamo incontrati proprio in quell'occasione e non ci siamo più divisi. Ormai sono quasi tre anni che ci conosciamo e abbiamo passato quasi tutti i giorni della nostra vita insieme. Siamo una famiglia, io considero Franco un papà, Manuel un fratello e Kevin un fratellino minore.

Manuel è uno dei protagonisti più amati della sesta edizione del Gf Vip. Pensi che in questi mesi sia riuscito a farsi conoscere per quello che è realmente?

Non è un contesto facile per Manuel. La gente litiga per cose banali, la maggior parte delle volte lui rimane in disparte e sceglie di non partecipare a molte dinamiche. All'inizio del programma aveva la carica giusta ed era lui, adesso lo vedo più provato e spento. È indubbiamente dura per lui. Quello di ora non è il vero Manuel, quello che conosco io. Fuori è completamente diverso, ride, scherza ed è felice. Probabilmente nella Casa non ha ancora trovato quella spensieratezza che serve a lui.

La sua esperienza è stata caratterizzata anche dal rapporto con Lulù. Cosa ne pensi del suo percorso in relazione a Manuel?

Non ho nulla contro Lulù, assolutamente, ma vedere Manuel così in difficoltà mi ha fatto stare male. Ci sono state scenate di gelosia, a parer mio, esagerate e fuori luogo. Gesti che non condivido nè dentro nè fuori un contesto televisivo. Lulù ha assunto degli atteggiamenti che a Manuel non piacciono e che lo hanno fatto stare male al punto da costringere anche il Grande Fratello a intervenire. Secondo me il legame con lei non l'ha aiutato, all'inizio forse sì, ma dopo no. Lui è tornato sui suoi passi, dopo aver chiuso il loro rapporto, perché sperava in un cambiamento che tuttavia non è avvenuto.

Tra le persone che lo hanno aiutato e sostenuto nella Casa ci sono sicuramente Aldo Montano e Alex Belli. Il rapporto con Alex, però, è cambiato rispetto all'inizio...

Credo che Alex si faccia trasportare dall'affetto che prova per Soleil tanto da dedicarle la maggior parte delle attenzioni. Questo ha portato inevitabilmente a un distacco tra lui e Manuel. In più, la poca complicità tra Aldo e Soleil ha contribuito ad alimentare questa situazione. Alex vuole bene a Manuel, ne sono sicuro. L'unica cosa che mi ha fatto riflettere è stato il cambio di comportamento: all'inizio passavano molto tempo insieme, Alex ha fatto dei bellissimi gesti nei confronti di Manuel, poi però si è perso per strada. Non voglio parlare di strategia, ma lui ha pensato più a come mostrarsi al pubblico. Diciamo che hanno preso due strade diverse.

Pensi che Manuel accetterà il prolungamento del programma? Se te lo dovessero chiedere, entreresti nella Casa?

Sul prolungamento la vedo molto dura. Ultimamente lo vedo spento e provato. Credo che voglia andare via, ma mai dire mai. Magari decide di restare e di mollare più avanti. Se mi dovessero chiedere di entrare per stare con Manuel, accetterei. Lo farei volentieri, sarei un ipocrita a dire il contrario. Più di tutto vorrei che restasse per portare a termine il suo percorso, ha ancora tanto da dare. Se decidesse di restare, però, dovrà tirare fuori il vero Manuel.

Il vostro incontro al Gf Vip è stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione. Tu cosa hai provato nel rivedere Manuel dopo tanto tempo?

È stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Noi siamo abituati a vederci tutti i giorni, mi ha fatto strano vederlo e non poterlo abbracciare. Ho capito quanto è importante per me. L'emozione era alle stelle, ma quando l'ho visto davanti a me è andata via ogni ansia. Mi sono rilassato, la cosa più bella che poteva succedermi ce l'avevo davanti agli occhi. Avrei voluto dirgli tantissime cose, ma va bene così.

